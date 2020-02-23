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Nutraukta gamyba
Geriant nelaša
7 oz / 200 ml
6 m+
Mažyliui patogu laikyti puodelį už rankenėlių ir gerti savarankiškai. Šios rankenėlės pritaikytos mažoms rankytėms, kad būtų lengva jas paimti, bet to, rankenėlės padengtos guma, kad neslystų.
Šio „Philips Avent“ puodelio sudėtyje nėra BPA.
4.9
iš 5
18
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Babbbbaaa
23/02/2020
Magyarország
Gyakorlatban is bizonyított
Több márka itatópohara után ez maga volt a megváltás. Könnyen levehető, de nem leeső tető, a csőr belülről is hozzáférhető, könnyen tisztítható, a fülek a csöpp kezeknek is biztos fogást nyújtanak.
Argumentai už
Minden szempontból praktikus
Argumentai prieš
Nem tudok ilyet mondani
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Innit
23/02/2020
Magyarország
Philips darbuotojas
A termek tényleg azt adja vissza amit igérnek
[Employee of philipsglobal] A kisfiam csak ezt fogadja el ha itató pohárrol van szó és tényleg csepegés mentes. Nagyon szetetjük.
Argumentai už
Tökéletes termék
Argumentai prieš
Ilyen nincs
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
mbeata89
23/02/2020
Magyarország
A legjobb itatópohár
Kisfiam a mai napig szereti, 14 hónapos. Jól áll a kiskezébe :) 6 hós korától használjuk. Nem csepeg, kiváló termék
Argumentai už
Nem csepeg
Argumentai prieš
Nincs olyan
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.