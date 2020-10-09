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  • Geriant nelaša
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  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPuodelis su snapeliu

SCF746/03

4.5
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Geriant nelaša
„Philips Avent“ puodelis su dangteliu be BPA turi minkštą silikoninį snapelį, kad geriant neprabėgtų. Naudodamasis minkštomis rankenomis, pradedantis vaikščioti kūdikis išmoks gerti savarankiškai. Paprasta vaikui, patogu jums.
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Lengva paversti buteliuką puodeliu

Geriant nelaša

  • Geriant nelaša

  • 7 oz / 200 ml

  • 6 m+

Integruotas vožtuvas, kad gėrimas neišsilietų

Mažoms rankytėms pritaikytos minkštos pagalbinės rankenėlės

Mažoms rankytėms pritaikytos minkštos pagalbinės rankenėlės

Mažyliui patogu laikyti puodelį už rankenėlių ir gerti savarankiškai. Šios rankenėlės pritaikytos mažoms rankytėms, kad būtų lengva jas paimti, bet to, rankenėlės padengtos guma, kad neslystų.

Šio puodelio sudėtyje nėra BPA

Šio puodelio sudėtyje nėra BPA

Šio „Philips Avent“ puodelio sudėtyje nėra BPA.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

09/10/2020

Україна

Україна

удобно держать

Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/03 Чашка з носиком

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/03 Чашка з носиком

30/09/2020

Україна

Україна

Універсальна та якісна!

Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/03 Чашка з носиком

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/03 Чашка з носиком

29/09/2020

Україна

Україна

есть возможность замены носика

без запаха,долговечный) удобно держать в ручках. племяшке такую же купили.

Argumentai už

за

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/02 Чашка з носиком

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/02 Чашка з носиком

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 