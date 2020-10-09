30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Geriant nelaša
7 oz / 200 ml
6 m+
Mažyliui patogu laikyti puodelį už rankenėlių ir gerti savarankiškai. Šios rankenėlės pritaikytos mažoms rankytėms, kad būtų lengva jas paimti, bet to, rankenėlės padengtos guma, kad neslystų.
Šio „Philips Avent“ puodelio sudėtyje nėra BPA.
4.5
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Natalie7777
09/10/2020
Україна
удобно держать
Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/03 Чашка з носиком
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/03 Чашка з носиком
Julia89kiyan
30/09/2020
Україна
Універсальна та якісна!
Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/03 Чашка з носиком
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/03 Чашка з носиком
Natalie7777
29/09/2020
Україна
есть возможность замены носика
без запаха,долговечный) удобно держать в ручках. племяшке такую же купили.
Argumentai už
за
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/02 Чашка з носиком
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF746/02 Чашка з носиком
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.