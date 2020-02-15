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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventŠviežio maisto laikymo indai

SCF876/02

5

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Patogu laikyti šviežią maistą

Skirta „Philips Avent“ „keturi viename“ sveiko kūdikio maisto ruošimo priedui. Lengva porcijuoti, laikyti, atšildyti ar pašildyti maistingus patiekalus kūdikiams.

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Patogu laikyti šviežią maistą

  • 2 daugkartinio naudojimo laikymo indai

  • Sveiko kūdikių maisto įrenginiui

Lengvai atšildykite arba pašildykite paruoštą maistą

Lengvai atšildykite arba pašildykite paruoštą maistą

Skirta „Philips Avent“ keturi viename sveiko kūdikių maisto įrenginiui. Lengvai atšildykite arba pašildykite paruoštą maistą.

Laikykite tinkamo dydžio porciją savo augančiam mažyliui

Laikykite tinkamo dydžio porciją savo augančiam mažyliui

Laikykite tinkamo dydžio porciją savo augančiam mažyliui.

Skonį ir šviežumą padeda išlaikyti sandarūs dangteliai

Skonį ir šviežumą padeda išlaikyti sandarūs dangteliai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

15/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF876/02 Avent Tároló edények

Naudojimo data 2020-01-15

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF876/02 Avent Tároló edények

Naudojimo data 2020-01-15

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Hasznos termék

Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF876/02 Avent Tároló edények

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF876/02 Avent Tároló edények

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper praktikus termék.

Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF876/02 Avent Tároló edények

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF876/02 Avent Tároló edények

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  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 8 139 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 