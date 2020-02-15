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30
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Dienos
05
h
Valandos
35
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Minutės
23
s
Sekundės
Nutraukta gamyba
Patogu laikyti šviežią maistą
Skirta „Philips Avent“ „keturi viename“ sveiko kūdikio maisto ruošimo priedui. Lengva porcijuoti, laikyti, atšildyti ar pašildyti maistingus patiekalus kūdikiams.
2 daugkartinio naudojimo laikymo indai
Sveiko kūdikių maisto įrenginiui
Skirta „Philips Avent“ keturi viename sveiko kūdikių maisto įrenginiui. Lengvai atšildykite arba pašildykite paruoštą maistą.
Laikykite tinkamo dydžio porciją savo augančiam mažyliui.
Skonį ir šviežumą padeda išlaikyti sandarūs dangteliai.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Timi0503
15/02/2020
Magyarország
Szuper
Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF876/02 Avent Tároló edények
Naudojimo data 2020-01-15
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF876/02 Avent Tároló edények
Naudojimo data 2020-01-15
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Hasznos termék
Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF876/02 Avent Tároló edények
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF876/02 Avent Tároló edények
Bernadett9876543
19/01/2019
Magyarország
Szuper praktikus termék.
Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF876/02 Avent Tároló edények
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF876/02 Avent Tároló edények
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 8 139 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.