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SCN355/INT
Maža erdvė. Didžiulis vaizdas!
Vos kelių centimetrų atstumu nuo sienos pastatytas trigubas lazerinis itin trumpo atstumo projektorius "Screeneo UL5 Smart" užtikrina "Full HD" vaizdą su HDR10 ir REC2020 spalvų tikslumu; vaizdo dydis iki 120 colių*. Iš anksto įdiegtos programos. Dviejų dažnių juosta „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“.
Itin trumpo atstumo, 100 colių ekranas
„Full HD“ su 108% REC2020
„LuminOS“ sistema, integruotos programėlės
Itin kompaktiškas
Pagerinkite žiūrėjimo patirtį naudodami du „Screeneo UL5 Smart“ integruotus 3 W garsiakalbius. Jie užtikrina subalansuotą garso išvestį ir papildo vaizdą, kad pramogos būtų visapusiškos. Norite didesnio garso? Tiesiog prijunkite išorinį „Bluetooth“ garsiakalbį prie „Screeneo UL5 Smart“!
„Screeneo UL5 Smart“ suteikia galimybę naudoti universalius prijungimus. Su HDMI 2.1, USB A ir USB-C jungtimis lengvai prijungsite tokius įrenginius kaip žaidimų konsolės, „Apple TV“ ar palydoviniai imtuvai. Naudokite USB A maitinimo prievadą, kad galėtumėte be vargo prijungti „Amazon Fire Stick“. Be to, USB-C prievadas maitina projektorių ir leidžia lengvai prijungti nešiojamuosius kompiuterius, išmaniuosius telefonus ar planšetinius kompiuterius. „Screeneo UL5 Smart“ užtikrina sklandų laisvalaikio praleidimą dėl įvairių prijungimo galimybių.
Pasinerkite į beribį pramogų pasaulį su „Screeneo UL5 Smart“, kuriame įdiegta pažangi „Android“ sistema „LuminOS“. Prietaisas paruoštas naudoti iš karto – jame įdiegtos visos jūsų mėgstamiausios programos – „Netflix“, „Amazon Prime“, „YouTube“, „Disney+“ ir dar daugiau! Patirkite daugialypės terpės pasaulį savo namuose – visa tai paprasta ir patogu įsigijus „Screeneo UL5 Smart“.
Atsiliepimai
Spalvos ryškumas (spalvos šviesos skleidimas) ir baltos spalvos ryškumas (baltos šviesos skleidimas) priklauso nuo projektoriaus nustatymų. Spalvos šviesos skleidimas matuojamas pagal IDMS 15.4, o baltos šviesos skleidimas – pagal ISO 21118.
Terminai HDMI, HDMI didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja, HDMI apipavidalinimas ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
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