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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio su priedu nuotrauka
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Nutraukta gamyba

Belaidės „Bluetooth®“ ausinės

SHB4805DC/00

3

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Itin lengvos. Didelis garsas.

Atraskite besvorę laisvę be varžančių laidų. „Philips Flite Everlite“ belaidės ausinės pasižymi tiek stiliumi, tiek kasdieniu paprastumu. Kompaktiškos ir itin lengvos, aiškus garsas iš jų sklis visą dieną.

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Itin lengvos ausinės

Itin lengvos. Didelis garsas.

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ausis uždengiančios

  • Minkštos ausų pagalvėlės

  • Sulankstomos

Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui

Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui

Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia paleisti / pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.

Penkių minučių greitojo įkrovimo technologija

Penkių minučių greitojo įkrovimo technologija

Greitojo įkrovimo technologija greitai įkrauna, kai akumuliatorius beveik išsikrovęs. Įkrovę vos penkias minutes galėsite klausytis vieną valandą.

Galingi 32 mm garsiakalbiai atkuria aiškų garsą

Galingi 32 mm garsiakalbiai atkuria aiškų garsą

Galingi 32 mm pakreipti garsiakalbiai atkuria aiškų švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
4
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé… Do té doby co šly zapnout

Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…

Argumentai už

Zvuk. Baterie

Argumentai prieš

Konektor on / off

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Naudojimo data 2020-05-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Naudojimo data 2020-05-04

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