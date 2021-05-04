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Nutraukta gamyba
SHB4805DC/00
Itin lengvos. Didelis garsas.
Atraskite besvorę laisvę be varžančių laidų. „Philips Flite Everlite“ belaidės ausinės pasižymi tiek stiliumi, tiek kasdieniu paprastumu. Kompaktiškos ir itin lengvos, aiškus garsas iš jų sklis visą dieną.
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ausis uždengiančios
Minkštos ausų pagalvėlės
Sulankstomos
Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia paleisti / pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.
Greitojo įkrovimo technologija greitai įkrauna, kai akumuliatorius beveik išsikrovęs. Įkrovę vos penkias minutes galėsite klausytis vieną valandą.
Galingi 32 mm pakreipti garsiakalbiai atkuria aiškų švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.
3.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Mejla27
04/05/2021
Česká republika
Skvělé… Do té doby co šly zapnout
Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…
Argumentai už
Zvuk. Baterie
Argumentai prieš
Konektor on / off
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Naudojimo data 2020-05-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Naudojimo data 2020-05-04
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