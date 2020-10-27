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  • „The Freddie“
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  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
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  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“
  • „The Freddie“

RetroPatalpose naudojamos ausis dengiančios ausinės

SHP9500CY/00

„The Freddie“

Oho, tai yra tavo geriausias tavo draugas! Su šiomis klasikinės išvaizdos laidinėmis ausinėmis atvira nugarėle klausykitės tokio muzikos garso, kokio ji nusipelno. Sukurtos klausytis namuose ir skirtos audiofilams, jos pasižymi įmantriu retro stiliumi ir moderniu patogumu.

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„The Freddie“

  • Retro dizainas, kerintis skambesys

  • Laidinės ausinės atvira nugarėle

  • Pasvirę 50 mm garsiakalbiai

  • Patogios ilgai klausytis

Išvaizda iš anų laikų, garsas iš dabar

Išvaizda iš anų laikų, garsas iš dabar

Odinės kelnės, jūsų geriausi marškiniai ir retro stiliaus aštuntojo dešimtmečio ausis dengiančios ausinės! Nesvarbu, ar klausotės anų laikų įrašų, ar mėgaujatės naujausiu singlu, laikas atsipalaiduoti ir įsijausti į šiltą, autentišką skambesį.

Atvira nugarėle, ausis dengiančios ausinės. Susiliekite su savo klausoma muzika

Atvira nugarėle, ausis dengiančios ausinės. Susiliekite su savo klausoma muzika

Ausinių atvira nugarėle dizainas suteikia galimybę pajusti muzikos sielą. Kadangi garsas nesulaikomas jokiame korpuse, galėsite mėgautis įtraukiančiu, erdviu skambesiu, kuris atskiria balsus ir instrumentus, kad galėtumėte įsijausti į kiekvieną natą – tarsi klausytumėtės savo mėgstamos grupės studijoje.

Pasvirę 50 mm neodimio garsiakalbiai. Autentiškas aukštos kokybės garsas

Pasvirę 50 mm neodimio garsiakalbiai. Autentiškas aukštos kokybės garsas

Neodimio garsiakalbiai sukonstruoti taip, kad būtų pasvirę 15 laipsnių kampu ir atitiktų natūralią ausies formą, todėl kiekvieną dažnį girdėsite optimaliai tiksliai. Girdėsite kerinčius aukštus, valdomus žemus bei sodrius ir natūralius vidutinius dažnius. Puikiai tinka bet kokiai muzikai, kurios norite klausytis.

Techninės savybės

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