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SHP9500CY/00
„The Freddie“
Oho, tai yra tavo geriausias tavo draugas! Su šiomis klasikinės išvaizdos laidinėmis ausinėmis atvira nugarėle klausykitės tokio muzikos garso, kokio ji nusipelno. Sukurtos klausytis namuose ir skirtos audiofilams, jos pasižymi įmantriu retro stiliumi ir moderniu patogumu.
Retro dizainas, kerintis skambesys
Laidinės ausinės atvira nugarėle
Pasvirę 50 mm garsiakalbiai
Patogios ilgai klausytis
Odinės kelnės, jūsų geriausi marškiniai ir retro stiliaus aštuntojo dešimtmečio ausis dengiančios ausinės! Nesvarbu, ar klausotės anų laikų įrašų, ar mėgaujatės naujausiu singlu, laikas atsipalaiduoti ir įsijausti į šiltą, autentišką skambesį.
Ausinių atvira nugarėle dizainas suteikia galimybę pajusti muzikos sielą. Kadangi garsas nesulaikomas jokiame korpuse, galėsite mėgautis įtraukiančiu, erdviu skambesiu, kuris atskiria balsus ir instrumentus, kad galėtumėte įsijausti į kiekvieną natą – tarsi klausytumėtės savo mėgstamos grupės studijoje.
Neodimio garsiakalbiai sukonstruoti taip, kad būtų pasvirę 15 laipsnių kampu ir atitiktų natūralią ausies formą, todėl kiekvieną dažnį girdėsite optimaliai tiksliai. Girdėsite kerinčius aukštus, valdomus žemus bei sodrius ir natūralius vidutinius dažnius. Puikiai tinka bet kokiai muzikai, kurios norite klausytis.
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