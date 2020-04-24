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Siekite naujų asmeninių rekordų dėvėdami „Philips“ sukurtas „Actionfit RunWild“ sportines ausines. Jos lengvos, pritaikomos ir atsparios vandeniui. Galingi garsiakalbiai atkuria sodrius žemuosius dažnius, kurie neleis jums sustoti.
Skirtos naudoti lauke
Atsparios prakaitui / vandeniui
Ausinės kištukas
Mėgaukitės kokybišku garsu, kuris neblokuoja jus supančio pasaulio. Atvira akustinė konstrukcija neblokuoja aplinkos garsų ir tai padeda orientuotis aplinkoje, kad treniruodamiesi lauke būtumėte saugūs.
Šios „ActionFit“ ausinės neblokuoja garso, todėl žinosite, kas vyksta aplink, ir būsite saugūs, ypač sportuodami lauke. Atvira akustinė platforma pasižymi kokybišku garsu neslopinant supančios aplinkos.
Laido spaustuku pritvirtinti laidai netrukdys jums treniruotis.
4.5
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Szimi95
24/04/2020
Polska
Idealne do słuchania muzyki
Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.
Argumentai už
Wykonanie, Dźwięk, Cena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Naudojimo data 2019-03-23
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Naudojimo data 2019-03-23
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Savršene slušalice za sve uvjete.
Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.
Argumentai už
Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...
Argumentai prieš
Ništa
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Naudojimo data 2019-11-24
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Naudojimo data 2019-11-24
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
extra
Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.
Argumentai už
cena , jakosc
Argumentai prieš
kabel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
plaunami ausų gaubteliai, mikrofonas neplaunamas