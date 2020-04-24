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Nutraukta gamyba

ActionFitSportinės ausinės su mikrofonu

SHQ1405BL/00

4.5

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES

Siekite naujų asmeninių rekordų dėvėdami „Philips“ sukurtas „Actionfit RunWild“ sportines ausines. Jos lengvos, pritaikomos ir atsparios vandeniui. Galingi garsiakalbiai atkuria sodrius žemuosius dažnius, kurie neleis jums sustoti.

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Pritaikomos sportinės ausinės su kištukais

IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES

  • Skirtos naudoti lauke

  • Atsparios prakaitui / vandeniui

  • Ausinės kištukas

Atvira akustinė konstrukcija neblokuoja garsų ir tai padeda užtikrinti atidumą ir saugumą

Atvira akustinė konstrukcija neblokuoja garsų ir tai padeda užtikrinti atidumą ir saugumą

Mėgaukitės kokybišku garsu, kuris neblokuoja jus supančio pasaulio. Atvira akustinė konstrukcija neblokuoja aplinkos garsų ir tai padeda orientuotis aplinkoje, kad treniruodamiesi lauke būtumėte saugūs.

Dėl atviros akustinės konstrukcijos girdite, kas vyksta aplinkui

Šios „ActionFit“ ausinės neblokuoja garso, todėl žinosite, kas vyksta aplink, ir būsite saugūs, ypač sportuodami lauke. Atvira akustinė platforma pasižymi kokybišku garsu neslopinant supančios aplinkos.

Laido spaustukas saugo laidus, kad nesusipainiotų

Laido spaustukas saugo laidus, kad nesusipainiotų

Laido spaustuku pritvirtinti laidai netrukdys jums treniruotis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Idealne do słuchania muzyki

Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.

Argumentai už

Wykonanie, Dźwięk, Cena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Naudojimo data 2019-03-23

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Naudojimo data 2019-03-23

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršene slušalice za sve uvjete.

Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.

Argumentai už

Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...

Argumentai prieš

Ništa

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Naudojimo data 2019-11-24

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Naudojimo data 2019-11-24

14/04/2020

Polska

Polska

extra

Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.

Argumentai už

cena , jakosc

Argumentai prieš

kabel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

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Atsakomybės apribojimai

  1. plaunami ausų gaubteliai, mikrofonas neplaunamas