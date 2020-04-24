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Nutraukta gamyba

Ausinės

SHS3300BK/10

4.6

| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Papildomi žemieji dažniai

Mėgaukitės patogių, stabilių ir puikiai veikiančių ausinių su spaustukais atkuriamais žemaisiais dažniais.

Peržiūrėti visas naudas

galingam garsui

Papildomi žemieji dažniai

  • 15 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė

  • Ausinių užkabinimas

27 mm garsiakalbiai – stulbinamos techninės savybės

Kompaktiškos, kad būtų patogu dėvėti, tačiau pakankamai didelės, kad galėtumėte mėgautis švariu, galingu garsu – 27 mm garsiakalbių dydis yra pats tinkamiausias, kad galėtumėte klausytis neiškraipyto garso.

Ausų pagalvėlės padidina dėvėjimo komfortą ir žemųjų dažnių charakteristikas

Speciali forma ir kokybiškos medžiagos, iš kurių gaminamos ausų pagalvėlės, užtikrina maksimalų komfortą dėvint. Jos gerai izoliuoja garsą ir sustiprina žemųjų dažnių charakteristikas. Dėl ausų pagalvėlių formos ausinės gerai priglunda prie žmogaus ausies.

1,2 m laidas, idealiai tinkantis naudoti lauke

Idealus laido ilgis, kad galėtumėte laisvai dėti garso prietaisą ten, kur norite.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Argumentai už

Dźwięk, Wygoda, Design

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Słuchawki

Naudojimo data 2019-03-23

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Słuchawki

Naudojimo data 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Słuchawki

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Słuchawki

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Slušalice

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Slušalice

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