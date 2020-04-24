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Papildomi žemieji dažniai
Mėgaukitės patogių, stabilių ir puikiai veikiančių ausinių su spaustukais atkuriamais žemaisiais dažniais.
15 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė
Ausinių užkabinimas
Kompaktiškos, kad būtų patogu dėvėti, tačiau pakankamai didelės, kad galėtumėte mėgautis švariu, galingu garsu – 27 mm garsiakalbių dydis yra pats tinkamiausias, kad galėtumėte klausytis neiškraipyto garso.
Speciali forma ir kokybiškos medžiagos, iš kurių gaminamos ausų pagalvėlės, užtikrina maksimalų komfortą dėvint. Jos gerai izoliuoja garsą ir sustiprina žemųjų dažnių charakteristikas. Dėl ausų pagalvėlių formos ausinės gerai priglunda prie žmogaus ausies.
Idealus laido ilgis, kad galėtumėte laisvai dėti garso prietaisą ten, kur norite.
4.6
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Argumentai už
Dźwięk, Wygoda, Design
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Słuchawki
Naudojimo data 2019-03-23
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Słuchawki
Naudojimo data 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Słuchawki
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Słuchawki
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Slušalice
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Slušalice