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Nutraukta gamyba

Ausinės

SHS3300WT/10

4.6

| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Papildomi žemieji dažniai

Mėgaukitės patogių, stabilių ir puikiai veikiančių ausinių su spaustukais atkuriamais žemaisiais dažniais.

Peržiūrėti visas naudas

galingam garsui

Papildomi žemieji dažniai

  • 15 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė

  • Ausinių užkabinimas

Asimetriškas laidas jums netrukdys

Paprastas, bet itin veiksmingas sprendimas, kad laidas jums netrukdytų – laidas, kabantis už kaklo, o ne po smakru.

Ausies formą atitinkantys ausų lankeliai padidina komfortą dėvint

Ausų lankeliai išlieka už ausų net jums judant, todėl su jomis bus patogu ir galėsite mėgautis garsu. Lankelis priglunda prie užpakalinės ausies kaušelio dalies ir tvirtai laiko ausines ant ausų

1,2 m laidas, idealiai tinkantis naudoti lauke

Idealus laido ilgis, kad galėtumėte laisvai dėti garso prietaisą ten, kur norite.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Argumentai už

Dźwięk, Wygoda, Design

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Słuchawki

Naudojimo data 2019-03-23

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Słuchawki

Naudojimo data 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Słuchawki

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Słuchawki

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Slušalice

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3300BK Slušalice

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