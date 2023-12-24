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Nuotolinio valdymo pultas „aštuoni viename“.
Galima pakeisti iki 8 nuotolinio valdymo įrenginių, tokių kaip televizorius, palydovinė dėžutė, daugialypės terpės grotuvas, „Blue-ray“, DVD, garso juosta, žaidimų konsolė, „Aux“ ir kt. Lengvas nustatymas naudojant kodų biblioteką arba nukopijuokite esamą nuotolinę kopiją naudodami mokymosi funkciją.
„Aštuoni viename“
„Smart“ mygtukas
Mokymosi funkcija
Nukopijuokite bet kurį esamo nuotolinio pulto raktą naudodami mokymosi funkciją. Lengva pritaikyti bet kurį nuotolinio valdymo pulto raktą patogiai naudoti.
Pasiekite išmaniosios televizijos programėlės biblioteką paspaudę „SMART“ mygtuką. Lengva pasirinkti ir nustatyti kodą iš kodų bibliotekos.