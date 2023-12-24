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Nutraukta gamyba

Perfect replacementUniversalus nuotolinio valdymo pultas

SRP2018/10

3

| (7) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį

Nuotolinio valdymo pultas „aštuoni viename“.

Galima pakeisti iki 8 nuotolinio valdymo įrenginių, tokių kaip televizorius, palydovinė dėžutė, daugialypės terpės grotuvas, „Blue-ray“, DVD, garso juosta, žaidimų konsolė, „Aux“ ir kt. Lengvas nustatymas naudojant kodų biblioteką arba nukopijuokite esamą nuotolinę kopiją naudodami mokymosi funkciją.

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Su mokymosi funkcija

Nuotolinio valdymo pultas „aštuoni viename“.

  • „Aštuoni viename“

  • „Smart“ mygtukas

  • Mokymosi funkcija

Lengva pritaikyti bet kokius nuotolinio valdymo mygtukus.

Nukopijuokite bet kurį esamo nuotolinio pulto raktą naudodami mokymosi funkciją. Lengva pritaikyti bet kurį nuotolinio valdymo pulto raktą patogiai naudoti.

Suderinamas su iki 2 000 populiarių prekių ženklų

Vienu „Smart“ mygtuko paspaudimu programėlės meniu perduodamas televizoriui

Pasiekite išmaniosios televizijos programėlės biblioteką paspaudę „SMART“ mygtuką. Lengva pasirinkti ir nustatyti kodą iš kodų bibliotekos.

Techninės savybės

Vadovai ir dokumentacija

Suderinamumo sąrašas - English (US)

  • PDF fail., 1.1 MB
  • 14 December 2023

Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis

  • PDF fail., 312.7 kB
  • 30 June 2024

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.