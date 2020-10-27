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STH8040/40
Greičiausias rankinis garintuvas*
Skirtingai nei įprasti rankiniai garintuvai, „AirStretch” laiko drabužius stabiliai garinimo metu. Varoma didelės spartos variklio ir oro ventiliatoriaus, ji sukuria švelnų siurbimą, kad laikytų audinį vietoje, sklandžiai slystant viena ranka ir geriau** bei greičiau*** pašalina klostes
Lyginimo prekių ženklas
Patentuota „AirStretch” technologija tempia audinį, kad garas prasiskverbtų giliau ir greičiau*** pasiektų rezultatų
Galinga garo ir siurbimo kombinacija užtikrina geresnį klostėms šalinimą vienu perbraukimu**
„OptimalTEMP” technologija apsaugo kiekvieną lyginamą audinį, nuo jautrios šilko iki tvirto džinso.
Iki 24 g/min garo išmetimas ir 1500 W galia pašalina net sunkias klostes greitai ir efektyviai*****
Du nuimami bakeliai – 140 ml arba 200 ml. Išgarinkite 8 drabužius be papildymo. Nuimkite, pripildykite, įspauskite atgal.
Mėgaukitės greitesniu*** garinimu su „AirStretch” technologija. Jos galingas 2600 Pa siurbimas**** švelniai ištempia audinį, padėdamas garams prasiskverbti giliau ir pasiekti greitesnių, tolygesnių rezultatų, kad atrodytumėte pasiruošę akimirksniu.
Galinga garų ir siurbimo kombinacija užtikrina geresnį raukšlių pašalinimą vienu braukimu**, palikdama drabužius lygius ir šviežius ant bet kokio audinio.
„OptimalTEMP” technologija apsaugo visus lyginamus audinius – nuo jautraus šilko iki tvirto džinso. Lyginkite su garais drąsiai, nekeisdami nustatymų ir nelaukdami tinkamos temperatūros.
Atsiliepimai
Pagal „Philips”, „Euromonitor International Limited”, lygintuvo kategorijos apibrėžimą; mažmeninės prekybos apimties pardavimai vienetais, 2025 m. duomenys.
STH80XX išbandytas su medvilniniu audiniu lyginant du režimus: tik garinimą ir didelį siurbimą su garinimu.
STH80XX išbandytas su siurbimu ir garinimu, lyginant su STH30XX tik su garinimu ant marškinėlių.
Išmatuota tik su siurbimu, kai šildytuvas ir garinimas išjungti.
1500 W galios vertė nurodyta prietaisui, prijungtam prie 240 V maitinimo šaltinio. Faktinė galios vertė gali skirtis priklausomai nuo įtampos.
Išbandyta su bakterijų/mielių testiniais padermėmis: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Išbandyta su dulkių erkių rūšimis: Dermatophagoides farinae (suaugusios patinų ir patelių erkės bei nimfos)