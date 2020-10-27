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  • Greičiausias rankinis garintuvas*
  • Greičiausias rankinis garintuvas*
  • Greičiausias rankinis garintuvas*
  • Greičiausias rankinis garintuvas*
  • Greičiausias rankinis garintuvas*
  • Greičiausias rankinis garintuvas*
  • Greičiausias rankinis garintuvas*
  • Greičiausias rankinis garintuvas*
  • Greičiausias rankinis garintuvas*
  • Greičiausias rankinis garintuvas*
  • Greičiausias rankinis garintuvas*
  • Greičiausias rankinis garintuvas*
  • Greičiausias rankinis garintuvas*
  • Greičiausias rankinis garintuvas*
  • Greičiausias rankinis garintuvas*
  • Greičiausias rankinis garintuvas*

Nauja

„Philips” 8000 serijosRankinis drabužių garintuvas

STH8040/80

Greičiausias rankinis garintuvas*

Skirtingai nei įprasti rankiniai garintuvai, „AirStretch” laiko drabužius stabiliai garinimo metu. Varoma didelės spartos variklio ir oro ventiliatoriaus, ji sukuria švelnų įsiurbimą, laikantį audinį vietoje, sklandžiai slystant viena ranka ir geriau** bei greičiau*** pašalinant klostes

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Lyginimo prekių ženklas

Įsiurbimas, tempimas ir garinimas geresniam** klostėms pašalinimui

Greičiausias rankinis garintuvas*

  • Patentuota „AirStretch” technologija ištempia audinį, kad garas prasiskverbtų giliau ir rezultatai būtų greičiau*** pasiekti

  • Galinga garo ir įsiurbimo kombinacija užtikrina geresnį klostėms pašalinimą vienu braukimu**

  • „OptimalTEMP” technologija apsaugo kiekvieną lyginamą audinį, nuo jautrios šilko iki tvirto džinso.

  • Iki 24 g/min garo išmetimas ir 1500 W galia greitai ir efektyviai pašalina net sunkiausias klostes*****

  • Du nuimami bakeliai – 140 ml arba 200 ml. Garuokite 8 drabužius be papildymo. Nuimkite, pripildykite, užspragskite atgal.

Greitesni rezultatai su „AirStretch”

Greitesni rezultatai su „AirStretch”

Patirkite greitesnį*** garinimą su „AirStretch” technologija. Jos galingas 2600 Pa siurbimas**** švelniai ištempia audinį, padėdamas garams prasiskverbti giliau ir pasiekti greitesnių bei tolygesnių rezultatų, kad galėtumėte atrodyti puikiai per trumpiausią laiką.

Pašalina raukšles vienu judesiu

Pašalina raukšles vienu judesiu

Galinga garų ir siurbimo kombinacija užtikrina geresnį raukšlių pašalinimą vienu judesiu**, todėl drabužiai atrodo lygūs ir švieži bet kokiame audinyje.

Garantuojama apsauga nuo nudegimo

Garantuojama apsauga nuo nudegimo

„OptimalTEMP” technologija apsaugo visus lyginti tinkančius audinius – nuo trapi šilko iki tvirto džinso. Lyginkite su garais drąsiai, nekeisdami nustatymų ir nelaukdami tinkamos temperatūros.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Iš „Philips”, „Euromonitor International Limited”, pagal lyginimo prietaisų kategorijos apibrėžimą; mažmeninės apimties pardavimai vienetais, 2025 m. duomenys.

  2. STH80XX išbandytas su įsiurbimu ir garinimu, lyginant su STH30XX tik su garinimu ant marškinėlių.

  3. STH80XX išbandytas su įsiurbimu ir garinimu, lyginant su STH30XX tik su garinimu ant marškinėlių.

  4. Išmatuota tik su įsiurbimu, išjungus šildytuvą ir garą.

  5. 1500 W galios vertė nustatyta prietaisui, prijungtam prie 240 V maitinimo šaltinio. Faktinė galios vertė gali skirtis priklausomai nuo įtampos.

  6. Išbandyta su bakterijų/mielių bandymo padermėmis: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Išbandyta su dulkių erkių rūšimis: Dermatophagoides farinae (suaugusios patinų ir patelių erkės bei nimfos)