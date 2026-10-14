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Nutraukta gamyba

Vielinis garsiakalbis

SWA2105W/10

Užtikrinkite patikimą ryšį

Naudokite šį patikimą garsiakalbio laidą, nes jis patikimai sujungia jūsų garsiakalbius ir imtuvą.

Peržiūrėti visas naudas

jei naudosite šį garsiakalbių laidą

Užtikrinkite patikimą ryšį

  • 10 m

  • 18 jutiklių

Didelio grynumo varis laidininkas patikimam signalo siuntimui

Šis varis laidininkas leidžia labai tiksliai siųsti signalą su minimaliu pasipriešinimu.

Supaprastintas diegimas lengvesniam diegimui

Supaprastintas diegimas leidžia įdiegti ar pridėti naują komponentą bei užtikrina jo veikimą, nereikalaudamas jokios sudėtingos diegimo procedūros ar techninės analizės.

Lankstus PVC gaubtas

Lankstus PVC gaubtas apsaugo ploną laido šerdį. Jis taip pat yra ilgaamžis, jį paprasta instaliuoti.

Techninės savybės

Vadovai ir dokumentacija

Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis

  • PDF fail., 179.2 kB
  • 18 June 2025

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.