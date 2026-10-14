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SWA2105W/10
Užtikrinkite patikimą ryšį
Naudokite šį patikimą garsiakalbio laidą, nes jis patikimai sujungia jūsų garsiakalbius ir imtuvą.
10 m
18 jutiklių
Šis varis laidininkas leidžia labai tiksliai siųsti signalą su minimaliu pasipriešinimu.
Supaprastintas diegimas leidžia įdiegti ar pridėti naują komponentą bei užtikrina jo veikimą, nereikalaudamas jokios sudėtingos diegimo procedūros ar techninės analizės.
Lankstus PVC gaubtas apsaugo ploną laido šerdį. Jis taip pat yra ilgaamžis, jį paprasta instaliuoti.