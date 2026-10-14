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Nutraukta gamyba

šviesolaidinis laidas

SWA2302W/10

Užtikrinkite patikimą ryšį

Naudokitės šiuo laidu ir padarykite taip, kad jūsų komponentai veiktų nepriekaištingai. Šis laidas užtikrina geriausią ryšį garso signalams tarp komponentų perduoti.

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naudodamiesi šiuo optinio pluošto garso kabeliu

Užtikrinkite patikimą ryšį

  • 1,5 m

Aukštos kokybės šviesolaidinė optika

Optiškai skaidrus šviesos vamzdelis neša skaitmeninę jūsų komponentų informaciją su bekompromisiu aukštos raiškos garsu.

Neslystanti ergonomiška rankenėlė lengvam naudojimui

Ši neslystanti rankenėlė palengvina komponentų sujungimą ir yra ergonomiškai patogi.

Lieti kištukai saugiai jungčiai

Lieti kištukai užtikrina saugią jungtį tarp komponentų ir pratęsia ilgaamžiškumą.

Techninės savybės

Vadovai ir dokumentacija

Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis

  • PDF fail., 176.2 kB
  • 18 June 2025

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.