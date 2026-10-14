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SWA2302W/10
Užtikrinkite patikimą ryšį
Naudokitės šiuo laidu ir padarykite taip, kad jūsų komponentai veiktų nepriekaištingai. Šis laidas užtikrina geriausią ryšį garso signalams tarp komponentų perduoti.
1,5 m
Optiškai skaidrus šviesos vamzdelis neša skaitmeninę jūsų komponentų informaciją su bekompromisiu aukštos raiškos garsu.
Ši neslystanti rankenėlė palengvina komponentų sujungimą ir yra ergonomiškai patogi.
Lieti kištukai užtikrina saugią jungtį tarp komponentų ir pratęsia ilgaamžiškumą.