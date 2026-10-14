30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
SWA2533W/10
Užtikrinkite patikimą ryšį
Naudokite šį kabelį, jei norite, kad garso ryšys tarp sistemos komponentų būtų patikimas.
3,0 m
3,5 mm (M)–3,5 mm (M)
Juoda
Lieti kištukai užtikrina saugią jungtį tarp komponentų ir pratęsia ilgaamžiškumą.
Lankstus PVC gaubtas apsaugo ploną laido šerdį. Jis taip pat yra ilgaamžis, jį paprasta instaliuoti.
Guminis laido spaustukas suteikia ne tik saugią, bet ir lanksčią jungtį tarp laido ir kištuko.