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Nutraukta gamyba

dubliuojantis stereokabelis

SWA2533W/10

Užtikrinkite patikimą ryšį

Naudokite šį kabelį, jei norite, kad garso ryšys tarp sistemos komponentų būtų patikimas.

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naudodamiesi šiuo dubliuojančiu stereokabeliu

Užtikrinkite patikimą ryšį

  • 3,0 m

  • 3,5 mm (M)–3,5 mm (M)

  • Juoda

Lieti kištukai saugiai jungčiai

Lieti kištukai užtikrina saugią jungtį tarp komponentų ir pratęsia ilgaamžiškumą.

Lankstus PVC gaubtas

Lankstus PVC gaubtas apsaugo ploną laido šerdį. Jis taip pat yra ilgaamžis, jį paprasta instaliuoti.

Guminis laido spaustukas

Guminis laido spaustukas suteikia ne tik saugią, bet ir lanksčią jungtį tarp laido ir kištuko.

Techninės savybės

Vadovai ir dokumentacija

Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis

  • PDF fail., 149.1 kB
  • 18 June 2025

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