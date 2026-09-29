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Graži išvaizda. Neįtikėtinas garsas. Šios aukščiausios kokybės belaidės ausinės skleidžia mūsų detaliausią erdvinį garsą. Jose veikia mūsų išmaniausia triukšmo valdymo funkcija. Galėsite klausytis muzikos ir kalbėti telefonu, žiūrėti filmus ir tinklalaides. Su jomis girdėsite viską.
Išskirtinis, natūralus garsas
„Noise Canceling Pro+“
Aukšta skambučių kokybė
Nesenstantis „Fidelio“ dizainas
Su šiomis puikiomis ausinėmis girdėsite tiek įtampą keliančius kontroliuojamus žemuosius dažnius, tiek švelnius vidutinio dažnio ir trykštančius aukštųjų dažnių garsus. Su jomis garsas bus išskirtinai natūralus ir galėsite tiksliai atskirti instrumentus. Subalansuotos konstrukcijos, grafenu dengti dinaminiai garsiakalbiai skleidžia dar detalesnį garsą. Mėgstamų kūrėjų garso takeliai skambės tiksliai taip, kai turėtų.
Adaptyvi triukšmo pašalinimo funkcija greitai prisitaiko prie aplinkos, kad realiuoju laiku pašalintų išorinį triukšmą, įskaitant vėją. Galėsite tiek klausytis muzikos, tiek kalbėti telefonu. Pasinersite į bet kokią veiklą nė nepajudinę piršto. Norėdami reguliuoti triukšmo pralaidumą ar vėjo triukšmo mažinimo lygį, tiesiog naudokite „Philips“ ausinių programą.
Galite sėkmingai skambinti iš judriausių, triukšmingiausių vietų. Signalą formuojančiuose mikrofonuose dėmesys telkiamas į balso garsą, o pažangūs DI algoritmai sustabdo foninį triukšmą, kad jis netrukdytų kalbant telefonu. Jei labai vėjuota, patikimai veikiantis kaulų laidumo jutiklis perduos jūsų balsą, tad jus vis tiek girdės.
Apdovanojimai
3.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
PiotrJan
29/09/2026
Polska
Stabiliność działania
Kocham te słuchawki, mam dwa komplety. Jednak jak to zwykle bywa z produktami od Philipsa "coś" się zaczyna dziać. Czy naprawde nie macie fachowców co by zrobił produkt bez wad ukrytych? czesto słuchawki sie nie "budzą", trzeba je włożyć do etui i wyjąc, żeby się wybudziły. Od jakiegoś czasu jedna słuchawka się wyłącza, mimo pełnego naładowania. Czesto wyjete z etui, również nie reaguja na naciśniecie, trzeba je spowrotem włożyć do etui. Ciągle coś się z nimi dzieje, nie jest to stabilnie działajacy produkt. Czy to aż tak duże wyzwanie dla waszych inżynierów? ps. spradzcie jak jest przygotowany kalendarz na tym formularzu, to też było wyzwanie...
Argumentai už
jakość dźwieku
Argumentai prieš
stabilność działania, nie za każdym razem się wybudzą wyjete z etui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio T2 Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Naudojimo data 2025-07-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio T2 Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Naudojimo data 2025-07-01
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