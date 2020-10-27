30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
TAA1009RD/10
Gali būti
Nuo parko iki gatvės
Įsijauskite su prakaitui atspariomis ausinėmis, iš kurių sklindantis aiškus garsas bei trankūs žemieji dažniai dera su jūsų judesiais. Naudojant lanksčią ausies laikiklio konstrukciją, ausinių antgaliai išlieka vietoje, o 1,2 m laidas yra tobulo ilgio, kad būtų prijungtas prie telefono kišenėje.
12 mm garsiak. skleidžia aiškų garsą
Sparno formos galiukai, kad patikimai laikytųsi
1,2 m laido ilgis
IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito
Puikiai suderinti 12 mm neodimio garsiakalbiai skleidžia aiškų garsą, o žemų dažnių orlaidės sustiprina žemuosius dažnius. Ausinės patogiai įsistato ausyje, nedirgina ausies kanalo.
Dėl lanksčių, prie ausies kontūrų prisitaikančių kabliukų galėsite nesunkiai pasitaisyti šias lengvas ausines. Galite laisvai judėti, nesijaudindami, kad lemiamu metu jūsų ausinės nukris.
Šias ausines naudoti paprasta naudojant įmontuotą nuotolinio valdymo pultą su 3 mygtukais. Skambinkite, naršykite grojaraščius ir paprašykite pagalbinės balso programos bet ko nė nepalietę išmaniojo telefono.
Atsiliepimai