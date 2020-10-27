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  • Nuo parko iki gatvės

1000 seriesĮ ausis dedamos sportinės ausinės su mikrofonu

TAA1009RD/10

Gali būti

Juoda
Juoda
Raudona
Raudona
Tamsiai pilka
Tamsiai pilka

Nuo parko iki gatvės

Įsijauskite su prakaitui atspariomis ausinėmis, iš kurių sklindantis aiškus garsas bei trankūs žemieji dažniai dera su jūsų judesiais. Naudojant lanksčią ausies laikiklio konstrukciją, ausinių antgaliai išlieka vietoje, o 1,2 m laidas yra tobulo ilgio, kad būtų prijungtas prie telefono kišenėje.

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Nuo parko iki gatvės

  • 12 mm garsiak. skleidžia aiškų garsą

  • Sparno formos galiukai, kad patikimai laikytųsi

  • 1,2 m laido ilgis

  • IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito

Skaidrus garsas, įkvepiantys žemi dažniai

Puikiai suderinti 12 mm neodimio garsiakalbiai skleidžia aiškų garsą, o žemų dažnių orlaidės sustiprina žemuosius dažnius. Ausinės patogiai įsistato ausyje, nedirgina ausies kanalo.

Ausinės, kurios neiškrenta, nesvarbu kaip judate

Dėl lanksčių, prie ausies kontūrų prisitaikančių kabliukų galėsite nesunkiai pasitaisyti šias lengvas ausines. Galite laisvai judėti, nesijaudindami, kad lemiamu metu jūsų ausinės nukris.

Įmontuotas nuotolinio valdymo pultas su 3 mygtukais. Lengvai valdykite muziką ir skambučius

Šias ausines naudoti paprasta naudojant įmontuotą nuotolinio valdymo pultą su 3 mygtukais. Skambinkite, naršykite grojaraščius ir paprašykite pagalbinės balso programos bet ko nė nepalietę išmaniojo telefono.

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