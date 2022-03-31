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Nutraukta gamyba

Įdedamos į ausis belaidės sportinės ausinės

TAA4205BK/00

3

| (4) Atsiliepimai

Treniruokitės išmaniau. Bet kokiu oru.

Treniruodamiesi pasinaudokite visais šių vandeniui atsparių sportinių ausinių privalumais. Pulso dažnio monitorius padeda atrasti savo intensyvumą, o energijos suteikiantys garsai skatina judėti. Galite stebėti savo progresą „Philips“ ausinių programoje.

Peržiūrėti visas naudas

Treniruokitės išmaniau. Bet kokiu oru.

  • Įmontuotas pulso dažnio monitorius

  • Veikia 6 val.

  • Laikosi tvirtai

  • IPX5 atsparumas vandeniui ir prakaitui

Treniruokitės išmaniau. Įmontuotas pulso dažnio monitorius

Stebėkite pulso dažnį įmontuotu monitoriumi. Ausinėje esantis jutiklis tiksliai stebi širdies plakimą. Žinosite, kada galite pasistengti ir kada pailsėti. Suderinama su atvirosiomis kūno rengybos stebėjimo programomis, pvz., „Strava“ ir „Runkeeper“, bei programa „Philips Headphones“.

Energijos suteikiantis garsas. Veikia 6 val. įjungus monitoriaus funckiją

Bėkite greičiau. Šokite aukščiau. Spirkite stipriau. Girdėsite aiškų garsą, energingus bosus ir klausysitės 6 val. net stebėdami pulso dažnį. Vienas įkrovimas per USB-C trunka 2 valandas, o greitas 15 minučių įkrovimas suteikia papildomą veikimo valandą.

Tinka kaip tik jums. Komplekte yra ausų kabliukai ir sparno formos antgaliai

Judėkite su lanksčiais, silikoniniais sparno formos antgaliais, kurie tvirtai priglunda po ausies kraštu. Arba pasirinkite ausų kabliukus, kurie patogiai priglunda virš ausies. Galite rinktis ausų antgalių dangtelius, kurie užtikrina tobulą ausų sandarumą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.0

iš 5

4

Atsiliepimai

4
3
2

31/03/2022

Polska

Polska

uzywam na silowni

W kwestii sportu sprawdzaja sie bardzo dobrze, maja fajny bass, ktory nie dominuje nad dzwiekiem. W koncu mam sluchawki z kabelkiem z tylu, dzieki czemu nie spadaja przy gwaltownych ruchach. Sprawdzaja sie rowniez na zewnatrz, slychac muzyke i bezpieczny ruch uliczny

Argumentai už

jakosc dzwieku

Argumentai prieš

moze kolor moglby byc inny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Naudojimo data 2021-02-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Naudojimo data 2021-02-28

04/06/2024

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Foarte Bun! Recomand pt sport.

Sunt niste casti excelente, extrem de versatile. Calitatea sunetului este cu siguranta peste medie, spre foarte buna. Sunt foarte comfortabile (design ergonomic). Stau bine si sigur in urechi folosind aripile mici (cele in plus din accesorii) sau chiar si fara nici o siguranta atasata. Cu carligele a fost mai rau. Senzorul de puls este detectat ca LE-Philips TAA4205. Capteaza pulsul cu siguranta mai precis decat ceasurile fitness. Dar conteaza mult si felul cum stau in contact cu urechea. E nevoie de experimentare, pt o captare mai precisa (cu dopurile mici si medii pare sa se faca mai bine) Se poate asocia destul de usor cu orice aplicatie care suporta centuri de puls (polar h9, garmin etc) Pe langa puls ofera si RR (diferenta in ms intre bataile inimii) (HRV Monitor, Elite HRV, Welltory) Se (re)contecteaza repede. Cat nu sunt conectate la nimic, se sting dupa 5 minute singure, pt a nu consuma bateria. Se pot reseta setarile folosind + (si) - apasate deodata pt 4 secunde. Bateria tine chiar peste 5,6h insa depinde de unde si de la ce sunt alimentate (pt a se incarca pana la 100% altfel se opresc cam la 80%) Recomand pt sportivi, carora le place sa masoare pulsul si varabilitatea inimii (HRV)

Argumentai už

Senzor de puls cu HRV, versatilitate de purtat, comfort, sunet

Argumentai prieš

constructie mai subreda

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport

Naudojimo data 2023-12-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport

Naudojimo data 2023-12-04

21/10/2023

Polska

Polska

Najgorsze słuchawki, jakie mogłem kupić

Słuchawki zakupiłem, ponieważ potrzebowałem ich na długą wycieczkę rowerową. Wybrałem takie, ponieważ miały zauszniki - zwykłe słuchawki nie trzymają mi się w uszach. Ponadto szukałem połączonych kablem, żeby ich nie zgubić. Już od pierwszego dnia zaczęły dawać o sobie znać wady a potem było tylko gorzej. Jeśli chodzi o wady: - samoczynne wyłączanie/rozłączanie się (np. zaraz po zakończonej rozmowie), - zawieszanie aplikacji korzystających ze słuchawek (dopiero po rozłączeniu - również samoczynnym - aplikacja wznawiała działanie. Na innych słuchawkach brak tego problemu), - mimo zauszników słuchawki wypadają z uszu, - mikrofon jest w takim miejscu i tak zbiera, że trzeba ręką go przykładać do ust, żeby można było rozmawiać (co zabija ideę korzystania ze słuchawek do rozmów), - gumka z przyciskami po prostu w pewnym momencie odpadła, - warstwa ochronna pod gumką chwilę później również zniknęła, - przy słabej baterii co minutę komunikat o tym fakcie (zabiera jakieś 15-20 minut, które jeszcze poziom naładowania pozwala wykorzystać). - od niedawna dodatkowo trzeszczą przy bardziej energicznych ruchach głową. Co do jakości dźwięku nie mam raczej uwag, ale wpływ wad całkowicie dyskwalifikuje to coś, nazwane słuchawkami. W skrócie dramat. Wydane w błoto pieniądze. Do tego stopnia ich nie znoszę, że czekam tylko, aż całkiem padną albo się zgubią (co jest niestety utrudnione ze względu na wspomniane wcześniej połączenie kablem między słuchawkami), żeby mieć pretekst do zakupu innych. Te zdecydowanie odradzam.

Argumentai už

Odtwarzają dźwięk

Argumentai prieš

Wymienione w opisie

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Naudojimo data 2023-06-21

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Naudojimo data 2023-06-21

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