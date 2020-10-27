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  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
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  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys
  • Šviesa, galia, judesys

6000 seriesAnt ausų dedamos saulės energija maitinamos ausinės

TAA6219BK/00

1 apdovanojimas

Šviesa, galia, judesys

Puikus garsas, skatinantis judėti, ir saulės energija, leidžianti nesustoti! Naudojant „Powerfoyle™“ saulės energijos technologiją, šios belaidės ant ausų dedamos ausinės įkraunamos šviesoje, o jų baterija veikia visas 80 valandų, kad galėtumėte naudoti ir tamsesnėse vietose.

Peržiūrėti visas naudas

Šviesa, galia, judesys

  • „Powerfoyle™“ saulės energijos technologija

  • Savaime įsikraunančios baterijos

  • 80 val. baterijos rezervas

  • Plaunamos ausų kaušelių pagalvėlės

„Powerfoyle™“ iš „Exeger“. Daugiau šviesos – daugiau galios

„Powerfoyle™“ iš „Exeger“. Daugiau šviesos – daugiau galios

Nuo saulės šviesos iki elektros lemputės šviesos: šios ausinės įkraunamos, kai tik jas pasiekia šviesa! Galvos juostoje esantys „Powerfoyle™“ saulės elementai kaupia saulės energiją, kad baterija būtų įkrauta, o įsikrauna net nuo elektros lemputės šviesos. Visiškai įkrauta baterija užtikrina iki 80 valandų klausymo laiką, tad galėsite klausytis net ir esant prastam apšvietimui.

Stilingos ir patogios ant ausų dedamos ausinės, tinkančios aktyviam gyvenimo būdui

Stilingos ir patogios ant ausų dedamos ausinės, tinkančios aktyviam gyvenimo būdui

Bėgiokite, vaikščiokite, važinėkitės riedučiais! Patogus galvos lankelis neslysta judant, o minkštos, kvėpuojančios ausų kaušelių pagalvėlės pripildytos vėsinančio gelio. Ausų kaušelių pagalvėlių įmautes galima nuimti ir lengvai išvalyti, todėl ausinės visada bus švarios.

Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“

Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“

40 mm garsiakalbiai skleidžia sodrų garsą, o ant ausų dedamos ausinės pasižymi tinkama pasyvia triukšmo izoliacija. Jei jums patinka žemieji dažniai, įjunkite „Dynamic Bass“ funkciją „Philips“ ausinių programėlėje ir galėsite mėgautis visa mėgstamų melodijų galia, net klausydamiesi tyliai.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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