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TAA6219BK/00
Šviesa, galia, judesys
Puikus garsas, skatinantis judėti, ir saulės energija, leidžianti nesustoti! Naudojant „Powerfoyle™“ saulės energijos technologiją, šios belaidės ant ausų dedamos ausinės įkraunamos šviesoje, o jų baterija veikia visas 80 valandų, kad galėtumėte naudoti ir tamsesnėse vietose.
„Powerfoyle™“ saulės energijos technologija
Savaime įsikraunančios baterijos
80 val. baterijos rezervas
Plaunamos ausų kaušelių pagalvėlės
Nuo saulės šviesos iki elektros lemputės šviesos: šios ausinės įkraunamos, kai tik jas pasiekia šviesa! Galvos juostoje esantys „Powerfoyle™“ saulės elementai kaupia saulės energiją, kad baterija būtų įkrauta, o įsikrauna net nuo elektros lemputės šviesos. Visiškai įkrauta baterija užtikrina iki 80 valandų klausymo laiką, tad galėsite klausytis net ir esant prastam apšvietimui.
Bėgiokite, vaikščiokite, važinėkitės riedučiais! Patogus galvos lankelis neslysta judant, o minkštos, kvėpuojančios ausų kaušelių pagalvėlės pripildytos vėsinančio gelio. Ausų kaušelių pagalvėlių įmautes galima nuimti ir lengvai išvalyti, todėl ausinės visada bus švarios.
40 mm garsiakalbiai skleidžia sodrų garsą, o ant ausų dedamos ausinės pasižymi tinkama pasyvia triukšmo izoliacija. Jei jums patinka žemieji dažniai, įjunkite „Dynamic Bass“ funkciją „Philips“ ausinių programėlėje ir galėsite mėgautis visa mėgstamų melodijų galia, net klausydamiesi tyliai.
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