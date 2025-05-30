Wspaniałe słuchawki. To najlepszy zakup do tej pory, jeżeli chodzi o sprzęt do biegania i na rower. Słuchawki trzymają się mocno i nie sposób je zgubić. Długo trzyma bateria. Przyciski intuicyjne. Można biegać i jeździć na rowerze w każdą pogodę. Jakość dźwięku bardzo dobra. Najważniejsze - słychać otoczenie. Świetnym atutem jest dioda LED w kolorze czerwonym. - już nie muszę zabierać kamizelki do biegania. Miałem wcześniej słuchawki konkurencyjnej firmy z przyciskiem po boku, jak nosiłem czapkę biegową,.to cały czas robiła się pauza, a te słuchawki mają idealne rozwiązanie z przyciskami. Działają na dwa urządzenia - telefon i zegarek biegowy. W komplecie jest etui materiałowe, ładowarka i zatyczki do uszu - jeszcze z nich nie korzystałem. Mam w domu sporo słuchawek biegowych i nie tylko,.ale te są numer 1. Używam ich nie tylko do biegania i na rower, ale i na codzien.Kupilem je w promocyjnej cenie z opaską, która jest duża i dzięki temuoge w niej zmieścić telefon w etui. Polecam wszystkim sportowcom, naprawdę super sprzęt! Szybko się lądują. Jakość rozmów super!