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Nutraukta gamyba

Ausų neuždengiančios belaidės sportinės ausinės

TAA6606BK/00

3.8

| (66) Atsiliepimai

Bėkite saugiai, važiuokite laisvai

Treniruodamiesi naudokite naują muzikos klausymosi būdą! Naudodami šias belaides sportines ausines su kaulų laidumo technologija galite laisvai kalbėtis su kitais sportininkais ir girdėti visą supančią aplinką. Bėgti ar važiuoti jau galite naudodamiesi naujomis technologijomis.

Peržiūrėti visas naudas

Bėkite saugiai, važiuokite laisvai

  • Ausų neuždengiančios ausinės

  • Kaulų laidumas

  • Lengvos ir tvirtos

  • IP67 apsauga nuo dulkių / vandens

Treniruokitės visą dieną. Veikia 9 val.

Šios ausų neuždengiančios ausinės su kaulų laidumo technologija vieną kartą įkrovus veikia 9 val., todėl nenustos veikti visų varžybų metu. Pilnas įkrovimas per USB-C jungtį trunka 2 val. Reikia papildomo energijos? Kraukite vos 15 min. ir papildomai klausykitės vieną valandą.

Kaulų laidumas. Garsas be ausinių

Kaulų laidumas. Garsas be ausinių

Kaulų laidumo technologija perduoda garsą per kaukolės kaulus, todėl ausys neuždengiamos ir girdima aplinka. Galite mėgautis muzika ar tinklalaidėmis ir tuo pačiu girdėti savo žingsnius ar per arti galinio rato priartėjusį automobilį.

Integruoti mikrofonai skambučių metu pašalina aplinkos garsą

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.8

iš 5

66

Atsiliepimai

30/05/2025

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie

Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Naudojimo data 2024-04-30

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Naudojimo data 2024-04-30

05/06/2024

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Super słuchawki dla aktywnych

To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.

Argumentai už

Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria

Argumentai prieš

Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Naudojimo data 2023-05-05

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Naudojimo data 2023-05-05

20/05/2024

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych

Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.

Argumentai už

słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny

Argumentai prieš

złącze magnetyczne ładowania

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Naudojimo data 2023-05-20

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Naudojimo data 2023-05-20

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