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Nutraukta gamyba
TAA6606BK/00
Bėkite saugiai, važiuokite laisvai
Treniruodamiesi naudokite naują muzikos klausymosi būdą! Naudodami šias belaides sportines ausines su kaulų laidumo technologija galite laisvai kalbėtis su kitais sportininkais ir girdėti visą supančią aplinką. Bėgti ar važiuoti jau galite naudodamiesi naujomis technologijomis.
Ausų neuždengiančios ausinės
Kaulų laidumas
Lengvos ir tvirtos
IP67 apsauga nuo dulkių / vandens
Šios ausų neuždengiančios ausinės su kaulų laidumo technologija vieną kartą įkrovus veikia 9 val., todėl nenustos veikti visų varžybų metu. Pilnas įkrovimas per USB-C jungtį trunka 2 val. Reikia papildomo energijos? Kraukite vos 15 min. ir papildomai klausykitės vieną valandą.
Kaulų laidumo technologija perduoda garsą per kaukolės kaulus, todėl ausys neuždengiamos ir girdima aplinka. Galite mėgautis muzika ar tinklalaidėmis ir tuo pačiu girdėti savo žingsnius ar per arti galinio rato priartėjusį automobilį.
3.8
iš 5
66
Atsiliepimai
Swatu
30/05/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Naudojimo data 2024-04-30
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Naudojimo data 2024-04-30
Bastecki
05/06/2024
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Super słuchawki dla aktywnych
To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.
Argumentai už
Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria
Argumentai prieš
Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Naudojimo data 2023-05-05
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Naudojimo data 2023-05-05
qbak.net
20/05/2024
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych
Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.
Argumentai už
słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny
Argumentai prieš
złącze magnetyczne ładowania
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Naudojimo data 2023-05-20
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Naudojimo data 2023-05-20
Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.