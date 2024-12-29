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2.1 garso juosta su belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu

TAB5309/10

2.4

| (5) Atsiliepimai

Geresnis, sodresnis garsas visoms pramogoms

Suteikite filmams ir kitam turiniui gyvybės naudodami šią galingą garso juostą ir belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį. Sprogimai dundės. Muzika skambės. Žaidimai taps dar įspūdingesni. Pažangi garso technologija sukuria įtraukiantį garsą, kad ir ką žiūrėtumėte.

Peržiūrėti visas naudas

Geresnis, sodresnis garsas visoms pramogoms

  • 2.1 kan., belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis

  • 240 W maks. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 kanalai. Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis sodresniems bosams

2.1 kanalai. Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis sodresniems bosams

2.1 kanalai ir įtraukianti garso technologija leis atrasti naują garso lygį, o kompaktiškas belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis suteiks efektams ir muzikai malonaus sodrumo. Keturi EQ režimai leidžia pasirinkti žiūrimam turiniui tinkamą garso stilių, o įjungus dialogų paryškinimą balsai bet kuriuo režimu skambės aiškiau.

„DTS Virtual:X“ – prikaustantis 3D garsas bet kuriame kambaryje

„DTS Virtual:X“ – prikaustantis 3D garsas bet kuriame kambaryje

Suderinus su „DTS Virtual:X“, televizoriaus garsas visiškai pasikeičia. Girdėsite praktiškai 3D garsą, kad ir ką žiūrėtumėte ekrane! Nereikalingi papildomi garsiakalbiai ir veikia bet kuriame kambaryje. Įjunkite garso kolonėlės nuotolinio valdymo pultu arba programėlėje „Philips Home Entertainment“.

„Dolby Digital Plus“. Kinematografinis garsas namuose

„Dolby Digital Plus“. Kinematografinis garsas namuose

Mėgaukitės pirmos eilės teikiamu malonumu žiūrėdami visas dramas ir leisdami kitą turinį. Ši su „Dolby Digital Plus“ suderinama garso kolonėlė suteikia erdvinio garso įspūdį be papildomų garsiakalbių. Išgirsite ir pajusite skirtumą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.4

iš 5

5

Atsiliepimai

4

29/12/2024

România

România

Ok

Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit

Argumentai už

Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled

Argumentai prieš

Deocamdata nu am ce sa trec aici

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Naudojimo data 2024-11-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Naudojimo data 2024-11-29

29/08/2025

România

România

Bass aproape inexistent.

Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Naudojimo data 2025-07-29

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Naudojimo data 2025-07-29

01/09/2024

Slovensko

Slovensko

Sklamanie

Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.

Argumentai prieš

Nastavenie hlasitosti

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Naudojimo data 2024-08-01

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Naudojimo data 2024-08-01

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