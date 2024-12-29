30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
TAB5309/10
Geresnis, sodresnis garsas visoms pramogoms
Suteikite filmams ir kitam turiniui gyvybės naudodami šią galingą garso juostą ir belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį. Sprogimai dundės. Muzika skambės. Žaidimai taps dar įspūdingesni. Pažangi garso technologija sukuria įtraukiantį garsą, kad ir ką žiūrėtumėte.
2.1 kan., belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis
240 W maks. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1 kanalai ir įtraukianti garso technologija leis atrasti naują garso lygį, o kompaktiškas belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis suteiks efektams ir muzikai malonaus sodrumo. Keturi EQ režimai leidžia pasirinkti žiūrimam turiniui tinkamą garso stilių, o įjungus dialogų paryškinimą balsai bet kuriuo režimu skambės aiškiau.
Suderinus su „DTS Virtual:X“, televizoriaus garsas visiškai pasikeičia. Girdėsite praktiškai 3D garsą, kad ir ką žiūrėtumėte ekrane! Nereikalingi papildomi garsiakalbiai ir veikia bet kuriame kambaryje. Įjunkite garso kolonėlės nuotolinio valdymo pultu arba programėlėje „Philips Home Entertainment“.
Mėgaukitės pirmos eilės teikiamu malonumu žiūrėdami visas dramas ir leisdami kitą turinį. Ši su „Dolby Digital Plus“ suderinama garso kolonėlė suteikia erdvinio garso įspūdį be papildomų garsiakalbių. Išgirsite ir pajusite skirtumą.
2.4
iš 5
5
Atsiliepimai
29/12/2024
România
Ok
Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit
Argumentai už
Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled
Argumentai prieš
Deocamdata nu am ce sa trec aici
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Naudojimo data 2024-11-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Naudojimo data 2024-11-29
Rdani
29/08/2025
România
Bass aproape inexistent.
Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Naudojimo data 2025-07-29
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Naudojimo data 2025-07-29
BlondynSK
01/09/2024
Slovensko
Sklamanie
Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.
Argumentai prieš
Nastavenie hlasitosti
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Naudojimo data 2024-08-01
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Naudojimo data 2024-08-01