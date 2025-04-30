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TAB6309/10
Žemas profilis. Visame kambaryje sklindantis garsas.
Ši itin plona garso kolonėlė pasižymi dėmesį kaustančio garso technologija ir turi itin kompaktišką žemųjų dažnių kolonėlę. Garsas pasklis visame kambaryje, tačiau nepasijusite užgožti. Jis puikiai dera su „Ambilight“ televizoriais ir vaizdui suteikia daugiau jaudulio.
2.1 kan., belaidė žemųjų dažnių kolon.
Maks. 320 W HDMI „eARC“
„DTS Virtual:X“
„Dolby Atmos®“
2.1 kanalai ir dėmesį prikaustanti garso technologija suteikia garsui naują lygį, o itin kompaktiška belaidė žemųjų dažnių kolonėlė papildo turinį įspūdingais efektais ir muzika. Su keturiais EQ režimais pasirinksite žiūrimam turiniui tinkamą garso stilių ir, įjungę dialogo stiprinimo funkciją, bet kuriuo režimu balsus girdėsite aiškiau.
Šios garso kolonėlės profilis yra vos 37 mm. Ji tilps net po „Ambilight“ televizoriais su žemais stovais, o naudodami nuimamus sieninius laikiklius (pridedami), galėsite ją pakabinti. Itin kompaktišką, galingą žemųjų dažnių kolonėlę lengva paslėpti, be to, galite ją pastatyti vertikaliai arba horizontaliai.
Suderinus su „DTS Virtual:X“, televizoriaus garsas visiškai pasikeičia. Girdėsite praktiškai 3D garsą, kad ir ką žiūrėtumėte ekrane! Nereikalingi papildomi garsiakalbiai ir veikia bet kuriame kambaryje. Įjunkite garso kolonėlės nuotolinio valdymo pultu arba programėlėje „Philips Home Entertainment“.
Apdovanojimai
3.5
iš 5
2
Atsiliepimai
Koni 1
30/04/2025
Polska
Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB6309 Soundbar 2.1
Naudojimo data 2025-03-30
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB6309 Soundbar 2.1
Naudojimo data 2025-03-30
Marcin1111111
22/09/2026
Polska
Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB6309 Soundbar 2.1
Naudojimo data 2026-01-22
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB6309 Soundbar 2.1
Naudojimo data 2026-01-22