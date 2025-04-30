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Garso kolonėlė 2.1

TAB6309/10

3.5

| (2) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Žemas profilis. Visame kambaryje sklindantis garsas.

Ši itin plona garso kolonėlė pasižymi dėmesį kaustančio garso technologija ir turi itin kompaktišką žemųjų dažnių kolonėlę. Garsas pasklis visame kambaryje, tačiau nepasijusite užgožti. Jis puikiai dera su „Ambilight“ televizoriais ir vaizdui suteikia daugiau jaudulio.

Peržiūrėti visas naudas

Žemas profilis. Visame kambaryje sklindantis garsas.

  • 2.1 kan., belaidė žemųjų dažnių kolon.

  • Maks. 320 W HDMI „eARC“

  • „DTS Virtual:X“

  • „Dolby Atmos®“

2.1 kanalai. Belaidė žemųjų dažnių kolonėlė sodresniems žemiesiems dažniams

2.1 kanalai. Belaidė žemųjų dažnių kolonėlė sodresniems žemiesiems dažniams

2.1 kanalai ir dėmesį prikaustanti garso technologija suteikia garsui naują lygį, o itin kompaktiška belaidė žemųjų dažnių kolonėlė papildo turinį įspūdingais efektais ir muzika. Su keturiais EQ režimais pasirinksite žiūrimam turiniui tinkamą garso stilių ir, įjungę dialogo stiprinimo funkciją, bet kuriuo režimu balsus girdėsite aiškiau.

Itin grakšti konstrukcija, puikiai tinka žemiems „Ambilight“ televizoriams

Itin grakšti konstrukcija, puikiai tinka žemiems „Ambilight“ televizoriams

Šios garso kolonėlės profilis yra vos 37 mm. Ji tilps net po „Ambilight“ televizoriais su žemais stovais, o naudodami nuimamus sieninius laikiklius (pridedami), galėsite ją pakabinti. Itin kompaktišką, galingą žemųjų dažnių kolonėlę lengva paslėpti, be to, galite ją pastatyti vertikaliai arba horizontaliai.

„DTS Virtual:X“ – prikaustantis 3D garsas bet kuriame kambaryje

„DTS Virtual:X“ – prikaustantis 3D garsas bet kuriame kambaryje

Suderinus su „DTS Virtual:X“, televizoriaus garsas visiškai pasikeičia. Girdėsite praktiškai 3D garsą, kad ir ką žiūrėtumėte ekrane! Nereikalingi papildomi garsiakalbiai ir veikia bet kuriame kambaryje. Įjunkite garso kolonėlės nuotolinio valdymo pultu arba programėlėje „Philips Home Entertainment“.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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3.5

iš 5

2

Atsiliepimai

4
3
1

30/04/2025

Polska

Polska

Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB6309 Soundbar 2.1

Naudojimo data 2025-03-30

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB6309 Soundbar 2.1

Naudojimo data 2025-03-30

22/09/2026

Polska

Polska

Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB6309 Soundbar 2.1

Naudojimo data 2026-01-22

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB6309 Soundbar 2.1

Naudojimo data 2026-01-22

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