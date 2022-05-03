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Su iš priekio sklindančiu garsu
Sustiprinkite kiekvieno filmo, rungtynių ir grojaraščio garsą. Ši aptaki garso kolonėlė su belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu ir „Dolby Atmos“ skleidžia geresnius žemuosius dažnius ir aiškiau girdimi balsai. Be to, ją lengva integruoti į kelių kambarių sistemą.
Maks. 240 W, belaid. žem. daž. garsiak.
„Dolby Atmos®“
Veikia su „DTS Play-Fi“
Prisijungia prie pagalb. balso programų
Pajuskite tiesiogiai transliuojamo sporto jaudulį tiesiog svetainėje. „Stadium EQ“ režimas prikausto aplink girdimu minios garsu, atrodo taip, tarsi sėdėtumėte stadione! Pajuskite jaudulį kiekvienu svarbiu momentu ir tuo pačiu girdėkite itin aiškius komentarus.
Paprašykite su „Alexa“ veikiančių prietaisų ar bet kurio su „Google Assistant“ veikiančio garsiakalbio paleisti muziką per garso kolonėlę. Labiau patinka „Siri“? Ši garso kolonėlė veikia su „Apple AirPlay 2“, tad galite paprašyti ir jos. Įjunkite muziką. Praleiskite dainas. Viską atliksite laisvomis rankomis.
4.6
iš 5
12
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Nico52
03/05/2022
Polska
Gitez
Z produktow Philipsa korzystam od 18 lat,polecam znajomym.
Argumentai už
Czysta barwa dzwieku , wczesniej mialem kino domowe Philipsa.
Argumentai prieš
Problem z ewentualnym serwiswm po gwarancji.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Naudojimo data 2022-04-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Naudojimo data 2022-04-03
Irek ban
09/02/2022
Polska
SRZĘT spełnia moje oczekiwania
Świetny dźwięk po odłączeniu dodatkowego głośnika- opcja
Argumentai už
Ładnie i czysto gra
Argumentai prieš
Cena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Naudojimo data 2021-08-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Naudojimo data 2021-08-09
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Dobra jakość dźwięku, moim zdaniem zupełnie nieporównywalna do nawet najlepszych głośników w najlepszych telewizorach. Jak komuś zależy na tym, aby naprawdę bardzo komfortowo oglądać kino czy seriale to zakup polecam. Do tego piękna jakość wykonania
Argumentai už
jakosc, cena
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Naudojimo data 2019-10-24
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Naudojimo data 2019-10-24