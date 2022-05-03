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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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Nutraukta gamyba

Garso kolonėlė 2.1 su belaidžiu žem. daž. garsiak

TAB8405/10

4.6

| (12) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį

Su iš priekio sklindančiu garsu

Sustiprinkite kiekvieno filmo, rungtynių ir grojaraščio garsą. Ši aptaki garso kolonėlė su belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu ir „Dolby Atmos“ skleidžia geresnius žemuosius dažnius ir aiškiau girdimi balsai. Be to, ją lengva integruoti į kelių kambarių sistemą.

Peržiūrėti visas naudas

Su iš priekio sklindančiu garsu

  • Maks. 240 W, belaid. žem. daž. garsiak.

  • „Dolby Atmos®“

  • Veikia su „DTS Play-Fi“

  • Prisijungia prie pagalb. balso programų

„Stadium EQ“ režimas. Jausitės taip, tarsi ten būtumėte

Pajuskite tiesiogiai transliuojamo sporto jaudulį tiesiog svetainėje. „Stadium EQ“ režimas prikausto aplink girdimu minios garsu, atrodo taip, tarsi sėdėtumėte stadione! Pajuskite jaudulį kiekvienu svarbiu momentu ir tuo pačiu girdėkite itin aiškius komentarus.

Prisijungia prie mėgstamiausių prietaisų, kuriuose veikia pagalbinė balso programa

Prisijungia prie mėgstamiausių prietaisų, kuriuose veikia pagalbinė balso programa

Paprašykite su „Alexa“ veikiančių prietaisų ar bet kurio su „Google Assistant“ veikiančio garsiakalbio paleisti muziką per garso kolonėlę. Labiau patinka „Siri“? Ši garso kolonėlė veikia su „Apple AirPlay 2“, tad galite paprašyti ir jos. Įjunkite muziką. Praleiskite dainas. Viską atliksite laisvomis rankomis.

„Spotify Connect“. „Bluetooth“. „Apple AirPlay 2“. Optinis įėjimas

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

12

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

03/05/2022

Polska

Polska

Gitez

Z produktow Philipsa korzystam od 18 lat,polecam znajomym.

Argumentai už

Czysta barwa dzwieku , wczesniej mialem kino domowe Philipsa.

Argumentai prieš

Problem z ewentualnym serwiswm po gwarancji.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Naudojimo data 2022-04-03

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Naudojimo data 2022-04-03

09/02/2022

Polska

Polska

SRZĘT spełnia moje oczekiwania

Świetny dźwięk po odłączeniu dodatkowego głośnika- opcja

Argumentai už

Ładnie i czysto gra

Argumentai prieš

Cena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Naudojimo data 2021-08-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Naudojimo data 2021-08-09

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Dobra jakość dźwięku, moim zdaniem zupełnie nieporównywalna do nawet najlepszych głośników w najlepszych telewizorach. Jak komuś zależy na tym, aby naprawdę bardzo komfortowo oglądać kino czy seriale to zakup polecam. Do tego piękna jakość wykonania

Argumentai už

jakosc, cena

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Naudojimo data 2019-10-24

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Naudojimo data 2019-10-24

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