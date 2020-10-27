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TAE5008BL/00
Štai ir bosiniai garsai.
Mėgaukitės trankiais bosiniais garsais visose melodijose. Šios į ausis dedamos ausinės yra labai patogios, o naudojant įmontuotą nuotolinio valdymo pultą lengva naršyti grojaraščius. Puiki funkcija, jei jums skambina kaip tik tada, kai bosiniai garsai pasigirsta mėgstamame garso takelyje!
Galingi žemieji dažniai
Lengvos, puikai laikosi ausyse
Įmont. nuot. valdymo pultas su 3 mygt.
USB-C jungtis
Kokia kelionė be mėgstamų kūrinių? Šios ausinės su galingais 10 mm garsiakalbiais skleidžia stiprius, sodrius žemuosius garsus. Džiaukitės patogiai klausydamiesi ir naudodami tobulai tinkančias ausines.
Rimtai žvelkite į klausomą muziką ir išgirskite ją taip, kaip ji buvo sukurta girdėti. Šiose ausinėse yra įmontuotas DAC, pagerinantis muzikos kokybę. Mėgaukitės kiekviena mėgstamų melodijų sekunde.
Ovalus akustinis vamzdelis ir trijų dydžių keičiami guminiai ausinių antgaliai sudaro puikią izoliaciją. Ausines patogu dėvėti valandų valandas. Mėgaukitės patogiai klausydami visą dieną.
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Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.