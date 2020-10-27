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Į ausis dedamos ausinės su mikrofonu

TAE5008BL/00

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna

Štai ir bosiniai garsai.

Mėgaukitės trankiais bosiniais garsais visose melodijose. Šios į ausis dedamos ausinės yra labai patogios, o naudojant įmontuotą nuotolinio valdymo pultą lengva naršyti grojaraščius. Puiki funkcija, jei jums skambina kaip tik tada, kai bosiniai garsai pasigirsta mėgstamame garso takelyje!

Peržiūrėti visas naudas

Štai ir bosiniai garsai.

  • Galingi žemieji dažniai

  • Lengvos, puikai laikosi ausyse

  • Įmont. nuot. valdymo pultas su 3 mygt.

  • USB-C jungtis

Trankūs žemieji dažniai. Aiškus garsas, kad ir ką klausytumėte

Kokia kelionė be mėgstamų kūrinių? Šios ausinės su galingais 10 mm garsiakalbiais skleidžia stiprius, sodrius žemuosius garsus. Džiaukitės patogiai klausydamiesi ir naudodami tobulai tinkančias ausines.

Įmontuotas DAC pagerina garso kokybę

Rimtai žvelkite į klausomą muziką ir išgirskite ją taip, kaip ji buvo sukurta girdėti. Šiose ausinėse yra įmontuotas DAC, pagerinantis muzikos kokybę. Mėgaukitės kiekviena mėgstamų melodijų sekunde.

Tikrai patogiai klausykitės muzikos visą dieną

Ovalus akustinis vamzdelis ir trijų dydžių keičiami guminiai ausinių antgaliai sudaro puikią izoliaciją. Ausines patogu dėvėti valandų valandas. Mėgaukitės patogiai klausydami visą dieną.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.