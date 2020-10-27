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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Gaminio su priedu nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Gaminio su priedu nuotrauka

Belaidės ausinės

TAH1108BK/00

Visada turėkite muziką su savimi

Užsiimkite veikla klausydamiesi mėgstamų garsų. Šios belaidės ant ausų uždedamos ausinės veikia 15 val. ir skleidžia aiškų garsą. Mygtukais ant ausų gaubtelių lengvai valdysite muziką ir skambučius. Norėdami padėti laikyti, ausų gaubtelius lengvai sulankstysite.

Peržiūrėti visas naudas

Visada turėkite muziką su savimi

  • 30 mm garsiakalbiai / uždaros

  • „Bluetooth®“

  • Lengvas lankelis

  • Sulankstomos

Veikia 15 val. ir yra greitai įkraunamos

Šias ant ausų uždedamas „Bluetooth“ ausines paprasta susieti ir jos veikia iki 15 val. įkrovus 2 val. Jei pradeda trūkti galios, greitai įkraukite 15 min. ir muzikos klausysitės dar 3 val.

Aiškus, grynas garsas

Galingi 30 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai skleidžia aiškų garsą, o uždara nugarėlė užtikrina puikią garso izoliaciją. Mėgaukitės kiekviena melodijų minute, neversdami kitų klausytis savo muzikos.

Patogu dėvėti. Paprasta naudoti

Paminkštinti ausų kaušeliai suteikia dar daugiau komforto klausantis. Ant ausies kaušelio esančiais mygtukais galite reguliuoti garsumą, praleisti ar pristabdyti kūrinius, atsiliepti į skambučius arba juos atmesti ir atlikti kitus veiksmus.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.