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TAH1108BK/00
Visada turėkite muziką su savimi
Užsiimkite veikla klausydamiesi mėgstamų garsų. Šios belaidės ant ausų uždedamos ausinės veikia 15 val. ir skleidžia aiškų garsą. Mygtukais ant ausų gaubtelių lengvai valdysite muziką ir skambučius. Norėdami padėti laikyti, ausų gaubtelius lengvai sulankstysite.
30 mm garsiakalbiai / uždaros
„Bluetooth®“
Lengvas lankelis
Sulankstomos
Šias ant ausų uždedamas „Bluetooth“ ausines paprasta susieti ir jos veikia iki 15 val. įkrovus 2 val. Jei pradeda trūkti galios, greitai įkraukite 15 min. ir muzikos klausysitės dar 3 val.
Galingi 30 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai skleidžia aiškų garsą, o uždara nugarėlė užtikrina puikią garso izoliaciją. Mėgaukitės kiekviena melodijų minute, neversdami kitų klausytis savo muzikos.
Paminkštinti ausų kaušeliai suteikia dar daugiau komforto klausantis. Ant ausies kaušelio esančiais mygtukais galite reguliuoti garsumą, praleisti ar pristabdyti kūrinius, atsiliepti į skambučius arba juos atmesti ir atlikti kitus veiksmus.
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Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.