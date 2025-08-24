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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
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6000 seriesAnt ausų dedamos belaidės ausinės

TAH6509BK/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Įsijauskite lengvai

Leiskite dienas su šiomis triukšmą slopinančiomis ausinėmis ir dirbdami, ir ilsėdamiesi! Aktyvus triukšmo slopinimas ir patogus ausis dengiantis dizainas padės įsijausti. Mėgaukitės sodriu, išraiškingu garsu, o žaisdami arba žiūrėdami filmus naudokitės mažos delsos nustatymu.

Peržiūrėti visas naudas

Įsijauskite lengvai

  • „Noise Canceling Pro“

  • Dedamos ant ausų

  • Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai

  • Veikia iki 70 val.

Įsijauskite su „Noise Canceling Pro“

Įsijauskite su „Noise Canceling Pro“

Adaptyvus triukšmo slopinimas greitai reaguoja į jūsų aplinką ir slopina išorinį triukšmą,įskaitant vėją,realiuoju laiku. Jei norite girdėti,kas vyksta netoliese,aplinkos garsų režimas leis išoriniams garsams vėl jus pasiekti. Greitas aplinkos garsų režimas sustiprina balsus,todėl galite palaikyti pokalbį nenusiėmę ausinių.

Lengvos,patogios,sulankstomos ir stilingos!

Lengvos,patogios,sulankstomos ir stilingos!

Šios ant ausų dedamos ausinės su apvaliais ausų gaubtelių laikikliais ir aptakiu rėmu išsiskiria stilingu dizainu. Poroloninės gaubtelių pagalvėlės užtikrina komfortą ilgai klausantis. Gaubteliai yra sulenkiami ir pasukami į vidų,kad būtų patogiau laikyti kišenėje arba krepšyje.

Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“

Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“

Mėgaukitės sodriu garsu,sklindančiu iš 40 mm garsiakalbių,ir gera pasyvia garso izoliacija,kurią suteikia ausis dengiantis dizainas. Jei norite patirti visą žemųjų dažnių galią nepagarsindami,tiesiog suaktyvinkite „Dynamic Bass“ daugiafunkciu mygtuku arba „Philips“ ausinių programėle.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

24/08/2025

Polska

Polska

Tak🥰

Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips

Argumentai už

Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość

Argumentai prieš

Z waty nic nie ma

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Naudojimo data 2025-07-24

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Naudojimo data 2025-07-24

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