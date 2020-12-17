30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Keliaukite su muzika. Stilingai.
Gražios lenktos formos, puikus jausmas. Kad ir kur eitumėte, į šį mažą „Bluetooth“ garsiakalbį, aptrauktą vilnoniu audiniu ir turintį poliruoto plieno viršutinę plokštę, dėmesį atkreips visi. Klausysitės aiškaus garso iki 6 val.
„Bluetooth®“
4 W išėjimo galia
Veikia 6 val.
IPX7 atsparumas vandeniui
Šis kartu su „Georg Jensen“ kurtas mažas, lenktas „Bluetooth“ garsiakalbis paprastas, tačiau stulbinantis. Matomas gražus poliruoto plieno viršutinės plokštės ir čiuopiamojo „Kvadrat“ garsiakalbio audinio kontrastas. Dėmesio neatkreipiantys parašai subtiliai nurodo „Philips“ ir „Georg Jensen“ bendradarbiavimą.
Šis garsiakalbis yra uždengtas aukščiausios kokybės garsiakalbių audiniu, kurį pagamino aukščiausios klasės gamintojas „Kvadrat“. Graži vilnonė medžiaga yra akustiškai atvira, todėl garsas gali laisvai sklisti iš garsiakalbio į kambarį.
Su iki galo įkrautu akumuliatoriumi klausysitės 6 val., o ant garsiakalbio yra mygtukas garsumui reguliuoti. Galite susieti identišką „Philips Georg Jensen“ garsiakalbį ir mėgautis erdvinio garso muzika. Tiesiog 2 sek. spauskite maitinimo mygtuką.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Grzezuk
17/12/2020
Polska
Mały, świetnie wykonany wariat
Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!
Argumentai už
Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Naudojimo data 2019-11-17
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Naudojimo data 2019-11-17