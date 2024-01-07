GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Gaminio gyvavimo būdas
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Gaminio gyvavimo būdas

Nutraukta gamyba

Internetinis radijas

TAM2805/10

4.2

| (10) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas. Su įvairiomis funkcijomis.

Trūksta vietos? Norisi didelių pramogų. Bei internetinio radijo ir DAB+? Ši plona, ant sienos montuojama mikrosistema yra suderinama su „Spotify Connect“ ir joje veikia transliavimas „Bluetooth“ ryšiu. Net galite prijungti CD grotuvą arba patefoną.

Peržiūrėti visas naudas

Itin plonas. Su įvairiomis funkcijomis.

  • DAB+

  • „Spotify Connect“

  • „Bluetooth®“

Viena maža sistema visai jūsų muzikai

Ieškote, ko klausytis? Su šia mikrosistema galėsite klausytis skaitmeninio ar internetinio radijo be trukdžių iš tūkstančių stočių visame pasaulyje. Galite transliuoti muziką, tinklalaides ir dar daugiau naudodamiesi „Bluetooth“ ryšiu, o garso įvestis bus naudinga prijungiant laidinius šaltinius.

Tobulai tinka mažesnėms erdvėms

Grakšti mikrosistema gali stovėti ant pridedamos kojelės arba galite nuimti kojelę ir pakabinti tiesiai ant sienos. Per du viso diapazono garsiakalbius sklinda stereogarsas.

Paprastas transliavimas. Įspūdžių kupinas klausymasis

Klausotės „Spotify“? Šis „Bluetooth“ internetinis radijas turi „Spotify Connect“ funkciją. Paverskite savo mobilųjį telefoną nuotolinio valdymo pulteliu ir klausykite kokybiškiausio „Spotify“ radijo tiesiai iš „Spotify“ serverių. Per du viso diapazono garsiakalbius sklinda stereogarsas.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.2

iš 5

10

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

2

07/01/2024

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

Rádio cez internet

Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín

Argumentai už

Pripojenie na internet

Argumentai prieš

Nema žiadny audio výstup

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM2805 Internetové rádio

Naudojimo data 2022-12-07

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM2805 Internetové rádio

Naudojimo data 2022-12-07

01/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Чудесно Интернет радио!Избор на станции,добър звук

Богати възможности,качествен звук!Отличен за хора,обичащи да слушат разнообразна музика.

Argumentai už

Високо качество,отлични характеристики.

Argumentai prieš

Не намирам.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM2805 Интернет радио

Naudojimo data 2021-09-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM2805 Интернет радио

Naudojimo data 2021-09-01

30/01/2022

Magyarország

Magyarország

Patvirtintas pirkėjas

Remek választás volt.

Nálunk nem foghatóak a rádió állomások, ezért kerestünk internetes rádiót. Könnyen kezelhető, megfelelő a hangzása, kis helyen elfér és tetszetős a kinézete.

Argumentai už

könnyen kezelhető

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM2805 Internetes rádió

Naudojimo data 2020-12-30

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM2805 Internetes rádió

Naudojimo data 2020-12-30

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.