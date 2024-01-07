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Itin plonas. Su įvairiomis funkcijomis.
Trūksta vietos? Norisi didelių pramogų. Bei internetinio radijo ir DAB+? Ši plona, ant sienos montuojama mikrosistema yra suderinama su „Spotify Connect“ ir joje veikia transliavimas „Bluetooth“ ryšiu. Net galite prijungti CD grotuvą arba patefoną.
DAB+
„Spotify Connect“
„Bluetooth®“
Ieškote, ko klausytis? Su šia mikrosistema galėsite klausytis skaitmeninio ar internetinio radijo be trukdžių iš tūkstančių stočių visame pasaulyje. Galite transliuoti muziką, tinklalaides ir dar daugiau naudodamiesi „Bluetooth“ ryšiu, o garso įvestis bus naudinga prijungiant laidinius šaltinius.
Grakšti mikrosistema gali stovėti ant pridedamos kojelės arba galite nuimti kojelę ir pakabinti tiesiai ant sienos. Per du viso diapazono garsiakalbius sklinda stereogarsas.
Klausotės „Spotify“? Šis „Bluetooth“ internetinis radijas turi „Spotify Connect“ funkciją. Paverskite savo mobilųjį telefoną nuotolinio valdymo pulteliu ir klausykite kokybiškiausio „Spotify“ radijo tiesiai iš „Spotify“ serverių. Per du viso diapazono garsiakalbius sklinda stereogarsas.
4.2
iš 5
10
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
Gigi25*
07/01/2024
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Rádio cez internet
Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín
Argumentai už
Pripojenie na internet
Argumentai prieš
Nema žiadny audio výstup
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM2805 Internetové rádio
Naudojimo data 2022-12-07
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM2805 Internetové rádio
Naudojimo data 2022-12-07
Алстарш
01/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Чудесно Интернет радио!Избор на станции,добър звук
Богати възможности,качествен звук!Отличен за хора,обичащи да слушат разнообразна музика.
Argumentai už
Високо качество,отлични характеристики.
Argumentai prieš
Не намирам.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM2805 Интернет радио
Naudojimo data 2021-09-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM2805 Интернет радио
Naudojimo data 2021-09-01
Bucóka
30/01/2022
Magyarország
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Remek választás volt.
Nálunk nem foghatóak a rádió állomások, ezért kerestünk internetes rádiót. Könnyen kezelhető, megfelelő a hangzása, kis helyen elfér és tetszetős a kinézete.
Argumentai už
könnyen kezelhető
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM2805 Internetes rádió
Naudojimo data 2020-12-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM2805 Internetes rádió
Naudojimo data 2020-12-30