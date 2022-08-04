GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka

Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

TAM6805/10

4.1

| (14) Atsiliepimai | 82% Rekomenduoja šį gaminį

Viskas viename

Per šią kompaktišką mikrosistemą „viskas viename“ su internetiniu radiju, „Spotify Connect“, „Bluetooth“ ir kompaktinių diskų grotuvu leisite viską. Be to, naudodami „audio-in“ jungtį ar USB, galėsite prijungti kitus šaltinius. Mėgaukitės sodresniu iš praktiškai bet kuriame kambaryje tinkančios sistemos sklindančiu garsu.

Peržiūrėti visas naudas

Viskas viename

  • Internetinis radijas, DAB+

  • „Bluetooth“, „Spotify Connect“

  • USB, MP3-CD

  • 50 W

Visa muzika, tinklalaidės ir dar daugiau

Visa muzika, tinklalaidės ir dar daugiau

Nuo klasikinės muzikos iki naujausių tinklalaidžių. Galite perduoti geriausią signalą per „Wi-Fi“ naudodami „Spotify Connect“. Grojaraščius ir dar daugiau galite transliuoti perduoti per „Bluetooth“, groti kompaktinius diskus arba prisijungti prie kitų šaltinių per garso įvestį arba USB.

Internetinis radijas. DAB+ FM radijas

Internetinis radijas. DAB+ FM radijas

Internetinis radijas – jūsų bilietas į tūkstančius stočių visame pasaulyje, transliuojančių visas įmanomas programas. Skaitmeninis imtuvas užtikrina aiškų garsą ir jūs galite iš anksto nustatyti mėgstamas interneto, DAB+ ar FM stotis.

Integruota „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema

Integruota „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema

Du garsiakalbiai įmontuoti tiesiai į šios „viskas viename“ mikrosistemos dėžę. Dėl viso diapazono tvarkyklių ir „Bass Reflex“ prievadų garsas bus aiškus, o žemieji dažniai garsūs. 50 W maksimali galia puikiai tinka virtuvėms, biurams ir mažesnėms gyvenamosioms patalpoms.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.1

iš 5

14

Atsiliepimai

82%

Rekomenduoja šį gaminį

04/08/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Fajna mikrowieża

Ładnie wygląda, ława w obsłudze, jestem bardzo zadowolony. Wyposażona jest we wszystko w co aktualnie powinno mieć nowoczesne radio.

Argumentai už

Kompaktowe wymiary w których jest ukryta duża moc

Argumentai prieš

Po miesiącu używania nie znalazłem wad, mam nadzieję że tak zostanie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM6805 Mikrowieża

Naudojimo data 2021-07-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM6805 Mikrowieża

Naudojimo data 2021-07-04

28/12/2021

Polska

Polska

Polecam

Sprzęt jest po prostu super. Bardzo dobra jakość wykonania, proste sterowanie, piękny dźwięk, brak problemów technicznych. Jestem mega zadowolona

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM6805 Mikrowieża

Naudojimo data 2020-11-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM6805 Mikrowieża

Naudojimo data 2020-11-28

03/09/2021

Україна

Україна

Прекрасний виріб.

До такого функціонального і якісного продукту бажано адекватну інструкцію користувача,щоб не вигадувати велосипед.Других зауважень немає.П'ять балів!

Argumentai už

Однозначно!

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM6805 Музична мікросистема

Naudojimo data 2020-08-03

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM6805 Музична мікросистема

Naudojimo data 2020-08-03

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.