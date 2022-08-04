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Viskas viename
Per šią kompaktišką mikrosistemą „viskas viename“ su internetiniu radiju, „Spotify Connect“, „Bluetooth“ ir kompaktinių diskų grotuvu leisite viską. Be to, naudodami „audio-in“ jungtį ar USB, galėsite prijungti kitus šaltinius. Mėgaukitės sodresniu iš praktiškai bet kuriame kambaryje tinkančios sistemos sklindančiu garsu.
Internetinis radijas, DAB+
„Bluetooth“, „Spotify Connect“
USB, MP3-CD
50 W
Nuo klasikinės muzikos iki naujausių tinklalaidžių. Galite perduoti geriausią signalą per „Wi-Fi“ naudodami „Spotify Connect“. Grojaraščius ir dar daugiau galite transliuoti perduoti per „Bluetooth“, groti kompaktinius diskus arba prisijungti prie kitų šaltinių per garso įvestį arba USB.
Internetinis radijas – jūsų bilietas į tūkstančius stočių visame pasaulyje, transliuojančių visas įmanomas programas. Skaitmeninis imtuvas užtikrina aiškų garsą ir jūs galite iš anksto nustatyti mėgstamas interneto, DAB+ ar FM stotis.
Du garsiakalbiai įmontuoti tiesiai į šios „viskas viename“ mikrosistemos dėžę. Dėl viso diapazono tvarkyklių ir „Bass Reflex“ prievadų garsas bus aiškus, o žemieji dažniai garsūs. 50 W maksimali galia puikiai tinka virtuvėms, biurams ir mažesnėms gyvenamosioms patalpoms.
4.1
iš 5
14
Atsiliepimai
82%
Rekomenduoja šį gaminį
Obywatel
04/08/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Fajna mikrowieża
Ładnie wygląda, ława w obsłudze, jestem bardzo zadowolony. Wyposażona jest we wszystko w co aktualnie powinno mieć nowoczesne radio.
Argumentai už
Kompaktowe wymiary w których jest ukryta duża moc
Argumentai prieš
Po miesiącu używania nie znalazłem wad, mam nadzieję że tak zostanie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM6805 Mikrowieża
Naudojimo data 2021-07-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM6805 Mikrowieża
Naudojimo data 2021-07-04
Martyna1980
28/12/2021
Polska
Polecam
Sprzęt jest po prostu super. Bardzo dobra jakość wykonania, proste sterowanie, piękny dźwięk, brak problemów technicznych. Jestem mega zadowolona
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM6805 Mikrowieża
Naudojimo data 2020-11-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM6805 Mikrowieża
Naudojimo data 2020-11-28
Рядовий користувач
03/09/2021
Україна
Прекрасний виріб.
До такого функціонального і якісного продукту бажано адекватну інструкцію користувача,щоб не вигадувати велосипед.Других зауважень немає.П'ять балів!
Argumentai už
Однозначно!
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM6805 Музична мікросистема
Naudojimo data 2020-08-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM6805 Музична мікросистема
Naudojimo data 2020-08-03