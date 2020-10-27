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  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
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  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika

Nešiojamasis FM/AM radijas

TAR1509/00

Kišeninė klasika

Pasiimkite radiją su savimi! Mėgaukitės puikiu signalo priėmimu ir grynu, aiškiu nešiojamojo FM/AM radijo, kuris yra pakankamai mažas, kad tilptų kišenėje, garsu. Muzika, sportas ar naujienos – paprasti valdikliai leidžia lengvai rasti mėgstamas stotis keliaujant.

Peržiūrėti visas naudas

Kišeninė klasika

  • FM/AM

  • Analoginis derinimas

  • Maitinamas baterijomis

Klasikinis dizainas, aiškus garsas, puikus signalų priėmimas

Klasikinis dizainas, aiškus garsas, puikus signalų priėmimas

Šis itin kompaktiškas FM/AM radijas užtikrina sodrų ir aiškų visų mėgstamų laidų garsą. Naudojant analoginį derinimą lengva rasti tai, ko ieškote, o ilga teleskopinė antena užtikrina geriausią įmanomą signalų priėmimą, kad ir kur būtumėte.

Paprastas valdymas viena ranka

Paprastas valdymas viena ranka

Dviem ratukais galite nustatyti radijo stotį ir reguliuoti garsumą, o patogiu šoniniu jungikliu – perjungti FM ir AM bangų diapazonus. Dideliame, aiškiame derinimo langelyje matysite, koks dažnis nustatytas, o esant stipriam signalui užsidegs LED indikatorius.

Itin kompaktiškas, su ausinių lizdu, kad galėtumėte klausytis netrukdydami kitiems

Itin kompaktiškas, su ausinių lizdu, kad galėtumėte klausytis netrukdydami kitiems

Šis analoginis radijas yra toks mažas, kad lengvai tilps kišenėje, arba galite jį pasikabinti ant riešo naudodami komplekte esantį dirželį. Garsui pakanka 2x AAA baterijų, o ausinių lizdas leidžia klausytis netrukdant kitiems – puikiai tinka, jei apsipirkdami norite sužinoti naujausius sporto rezultatus!

Techninės savybės

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