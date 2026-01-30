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  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
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  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
  • Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis

Nešiojamasis radijas su žibintuvėliu

TAR1609/00

5

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis

Su šiuo puikiu mažu radiju su žibintuvėliu būsite pasiruošę viskam. Ištraukiamoji antena priima AM ir FM radijo signalus, o galingas žibintuvėlis apšviečia kelią. Nenumatytiems atvejams netgi yra SOS pavojaus signalas. Įkraukite laidu, saulės energija arba rankine rankenėle.

Peržiūrėti visas naudas

Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis

  • Kompaktiškas nešiojamasis radijas

  • Analoginis FM / AM stočių derinimas

  • Integruotas ličio jonų akumuliatorius

  • SOS žibintuvėlis

Kompaktiškas nešiojamasis radijas su žibintuvėliu

Kompaktiškas nešiojamasis radijas su žibintuvėliu

Šis patogus nešiojamasis radijas – puikus palydovas ilgoms dienoms išvykus. Priimkite aiškius radijo signalus, įkraukite kitus įrenginius ir pasišvieskite kelią galingu žibintuvėliu. Nelaimės atveju taip pat galite įjungti garsų SOS pavojaus signalą su mirksinčia šviesa.

Integruotas ličio jonų akumuliatorius. Įkraukite naudodami USB-C

Integruotas ličio jonų akumuliatorius. Įkraukite naudodami USB-C

Šis patogus radijas jūsų nenuvils. Įkraukite radiją pridedamu USB-C kabeliu ir klausykitės jo iki 32 valandų vidutiniu garsumu.

Atsarginis įkrovimas saulės energija arba rankine rankena

Atsarginis įkrovimas saulės energija arba rankine rankena

Niekada nepritrūkite energijos! Radiją visada galėsite papildomai įkrauti jo viršuje esančiomis saulės baterijomis arba sukdami pritvirtintą rankinę rankeną. Radijui taip pat tinka 3 AAA baterijos (nepridedamos). Per USB-A prievadą nelaimės atveju radiju galite įkrauti kitus savo įrenginius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

30/01/2026

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim

Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

08/09/2026

Polska

Polska

Polecam

Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

19/08/2025

Polska

Polska

Radio na każdą sytuację

Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.

Argumentai už

Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną

Argumentai prieš

Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

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