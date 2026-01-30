30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis energijos šaltinis
Su šiuo puikiu mažu radiju su žibintuvėliu būsite pasiruošę viskam. Ištraukiamoji antena priima AM ir FM radijo signalus, o galingas žibintuvėlis apšviečia kelią. Nenumatytiems atvejams netgi yra SOS pavojaus signalas. Įkraukite laidu, saulės energija arba rankine rankenėle.
Kompaktiškas nešiojamasis radijas
Analoginis FM / AM stočių derinimas
Integruotas ličio jonų akumuliatorius
SOS žibintuvėlis
Šis patogus nešiojamasis radijas – puikus palydovas ilgoms dienoms išvykus. Priimkite aiškius radijo signalus, įkraukite kitus įrenginius ir pasišvieskite kelią galingu žibintuvėliu. Nelaimės atveju taip pat galite įjungti garsų SOS pavojaus signalą su mirksinčia šviesa.
Šis patogus radijas jūsų nenuvils. Įkraukite radiją pridedamu USB-C kabeliu ir klausykitės jo iki 32 valandų vidutiniu garsumu.
Niekada nepritrūkite energijos! Radiją visada galėsite papildomai įkrauti jo viršuje esančiomis saulės baterijomis arba sukdami pritvirtintą rankinę rankeną. Radijui taip pat tinka 3 AAA baterijos (nepridedamos). Per USB-A prievadą nelaimės atveju radiju galite įkrauti kitus savo įrenginius.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30
Jaro89
08/09/2026
Polska
Polecam
Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Argumentai už
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Argumentai prieš
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19