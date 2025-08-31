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TAR2509/10
Klasikinis palydovas
Mėgstate radiją? Nuo virtuvės iki garažo ar sodo – šis nešiojamasis analoginis FM/AM radijas leis klausytis mėgstamų stočių. Jis puikiai skamba, gali būti maitinamas iš elektros tinklo arba baterijomis ir turi patogų LED indikatorių, todėl žinosite, kada stotis tiksliai suderinta.
FM/AM
Analoginis derinimas
Maitinimas iš elektros tinklo arba baterijomis
Šiame nešiojamajame FM/AM radijuje analoginis derinimas leidžia lengvai rasti mėgstamas stotis. Tiesiog pasukite radijo šone esantį derinimo ratuką, o dideliame, aiškiame langelyje matysite, kokį dažnį pasirinkote. Kai signalas stiprus, užsidega LED indikatorius.
Mėgaukitės muzika naudodami Muzikos režimą. Kai klausotės naujienų, mėgstamo radijo serialo ar diskusijų laidos, perjunkite į Naujienų režimą. Kad ir ką mėgtumėte, 3.5" garsiakalbis užtikrina gerą ir aiškų garsą.
Jums niekada nereikės ieškoti šio radijo garsumo reguliatoriaus! Be didelio garsumo reguliatoriaus, radijo viršuje yra jungikliai, skirti FM/AM signalams ir garso režimams perjungti. Taip pat rasite ausinių lizdą privačiam klausymuisi.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
Johanka
31/08/2025
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Je to skvělý přítel
Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31