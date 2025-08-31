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  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
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  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas
  • Klasikinis palydovas

Nešiojamasis FM/AM radijas

TAR2509/10

5

| (1) Apžvalga

Klasikinis palydovas

Mėgstate radiją? Nuo virtuvės iki garažo ar sodo – šis nešiojamasis analoginis FM/AM radijas leis klausytis mėgstamų stočių. Jis puikiai skamba, gali būti maitinamas iš elektros tinklo arba baterijomis ir turi patogų LED indikatorių, todėl žinosite, kada stotis tiksliai suderinta.

Peržiūrėti visas naudas

Klasikinis palydovas

  • FM/AM

  • Analoginis derinimas

  • Maitinimas iš elektros tinklo arba baterijomis

Klasikinis dizainas, aiškus signalas, lengvas derinimas

Klasikinis dizainas, aiškus signalas, lengvas derinimas

Šiame nešiojamajame FM/AM radijuje analoginis derinimas leidžia lengvai rasti mėgstamas stotis. Tiesiog pasukite radijo šone esantį derinimo ratuką, o dideliame, aiškiame langelyje matysite, kokį dažnį pasirinkote. Kai signalas stiprus, užsidega LED indikatorius.

Perjunkite Naujienų ir Muzikos režimus. Tembro valdymas

Perjunkite Naujienų ir Muzikos režimus. Tembro valdymas

Mėgaukitės muzika naudodami Muzikos režimą. Kai klausotės naujienų, mėgstamo radijo serialo ar diskusijų laidos, perjunkite į Naujienų režimą. Kad ir ką mėgtumėte, 3.5" garsiakalbis užtikrina gerą ir aiškų garsą.

Paprasti valdikliai. Didelis garsumo reguliatorius

Paprasti valdikliai. Didelis garsumo reguliatorius

Jums niekada nereikės ieškoti šio radijo garsumo reguliatoriaus! Be didelio garsumo reguliatoriaus, radijo viršuje yra jungikliai, skirti FM/AM signalams ir garso režimams perjungti. Taip pat rasite ausinių lizdą privačiam klausymuisi.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

4
3
2
1

31/08/2025

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Je to skvělý přítel

Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Date of Use 2025-07-31

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Date of Use 2025-07-31

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