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TAR3306/12
Visada aiškus. Visada tikslus.
Pabuskite klausydamiesi mėgstamos radijo stoties arba žadintuvo signalo su šiuo plonu FM radiju su laikrodžiu. Pamažu didėjantis garsumas padeda maloniai pradėti dieną, o naudodami miego laikmatį vakare galėsite užmigti klausydamiesi radijo. Dideliame ekrane lengva matyti laiką.
Didelis, aiškus ekranas
Skaitmeninis FM stočių derinimas
Du žadintuvai
Vos žvilgtelėję pasakykite laiką naudodami šį FM žadintuvą su radiju. Dideli skaitmenys reiškia, kad ekraną lengva matyti bet kokiu kampu, o ryškumą galite reguliuoti pagal savo kambarį. Naudodami paprastą valdymą nustatysite žadintuvą, garsumą ir suderinsite.
Su dvigubo žadintuvo funkcija galite nustatyti du žadintuvus. Abu galima nustatyti naudoti arba žadintuvo melodiją, arba radiją. Puikiai tinka, jei mėgstate pasnausti po pirmojo žadintuvo signalo. Arba jei jūsų partneriui reikia pabusti anksčiau už jus.
Pasinerkite į ramų miegą su fone grojančia mėgstama radijo stotimi. Galite nustatyti išsijungimo laikmatį groti pasirinktą stotį iki dviejų valandų. Praėjus nustatytam laikui, radijas automatiškai išsijungia.
4.0
iš 5
9
Atsiliepimai
Dorota 1962
02/10/2023
Polska
radiobudzik
dobre radio dobry wybór dobrze gra internetowe radio
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3306 Radiobudzik
Naudojimo data 2023-04-02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3306 Radiobudzik
Naudojimo data 2023-04-02
IvanM
03/02/2023
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Výborný rádiobudík.
Odporúčam všetkým. Je výborný, iný by sme nechceli.
Argumentai už
Nezabera miesto, má výborný zvuk.
Argumentai prieš
Žiadne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3306 Rádiobudík
Naudojimo data 2022-01-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3306 Rádiobudík
Naudojimo data 2022-01-03
Златко
30/10/2022
България
Продуктът е чудесен!
Компактен с голям дисплей и въпреки, че е моно озвучаването е супер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3306 Радиочасовник
Naudojimo data 2022-09-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3306 Радиочасовник
Naudojimo data 2022-09-30