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Nutraukta gamyba

Internetinis radijas

TAR8805/10

3.8

| (9) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį

Daugiau mėgstamų dalykų

Kad ir ką mėgtumėte, lengvai atrasite naudodami šį „Philips“ internetinį radiją. Be interneto, DAB+ ir FM bangų reguliavimo funkcijų, jis yra suderinamas su „Spotify Connect“ ir gali transliuoti „Bluetooth“ ryšiu. Įkraukite mobilųjį prietaisą naudodami belaidį „Qi“ įkrovimo padėklą.

Peržiūrėti visas naudas

Daugiau mėgstamų dalykų

  • DAB+

  • „Spotify Connect“

  • „Bluetooth®“

  • su belaidžiu telefono įkrovikliu

Belaidis „Qi“ įkrovimo padėklas. USB jungtis

Belaidis „Qi“ įkrovimo padėklas. USB jungtis

Belaidis „Qi“ įkrovimo padėklas yra ant radijo viršaus. Senesnio stiliaus telefonams yra skirtas USB įkrovimo prievadas. Yra įmontuotas didelis, aiškus, skaitmeninis laiko rodymo ekranas, o pagrindiniai valdikliai yra priekiniame skydelyje.

„Spotify Connect“. Valdykite „Spotify“ per atstumą mobiliuoju įrenginiu

„Spotify Connect“. Valdykite „Spotify“ per atstumą mobiliuoju įrenginiu

Klausotės „Spotify“? Šis „Bluetooth“ internetinis radijas turi „Spotify Connect“ funkciją. Paverskite savo mobilųjį telefoną nuotolinio valdymo pulteliu ir klausykite kokybiškiausio „Spotify“ radijo tiesiai iš „Spotify“ serverių. Taip pat galite transliuoti iš kitų muzikos programų per mobilųjį įrenginį.

Dvigubo žadintuvo funkcija ir išsijungimo laikmatis

Su išsijungimo laikmačiu galite ramiai užmigti klausydamiesi fone grojančios mėgstamos radijo stoties. Dvigubo žadintuvo funkcija leidžia nustatyti du skirtingus žadintuvus. Puikiai tinka, jei sunku atsikelti po pirmojo žadintuvo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.8

iš 5

9

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

18/11/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ten produkt - rewelacyja!!!

Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.

Argumentai už

Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów

Argumentai prieš

Nie stwierdziłem do tej pory

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR8805 Radio internetowe

Naudojimo data 2021-10-18

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR8805 Radio internetowe

Naudojimo data 2021-10-18

23/10/2021

Polska

Polska

Wszystko działa OK

Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda

Argumentai už

Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też

Argumentai prieš

Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR8805 Radio internetowe

Naudojimo data 2021-09-23

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR8805 Radio internetowe

Naudojimo data 2021-09-23

27/06/2021

Polska

Polska

Wszystko co niezbędne do obsługi mediów.

Doskonale obsługuje pliki audio. Współpracuje ze wszystkimi mediami jak: internet (wi-fi); smartfon (Bluetooth)

Argumentai už

Po ustawieniach super wszystko śmiga.

Argumentai prieš

Skomplikowana konfiguracja.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR8805 Radio internetowe

Naudojimo data 2021-05-27

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR8805 Radio internetowe

Naudojimo data 2021-05-27

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