30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Daugiau mėgstamų dalykų
Kad ir ką mėgtumėte, lengvai atrasite naudodami šį „Philips“ internetinį radiją. Be interneto, DAB+ ir FM bangų reguliavimo funkcijų, jis yra suderinamas su „Spotify Connect“ ir gali transliuoti „Bluetooth“ ryšiu. Įkraukite mobilųjį prietaisą naudodami belaidį „Qi“ įkrovimo padėklą.
DAB+
„Spotify Connect“
„Bluetooth®“
su belaidžiu telefono įkrovikliu
Belaidis „Qi“ įkrovimo padėklas yra ant radijo viršaus. Senesnio stiliaus telefonams yra skirtas USB įkrovimo prievadas. Yra įmontuotas didelis, aiškus, skaitmeninis laiko rodymo ekranas, o pagrindiniai valdikliai yra priekiniame skydelyje.
Klausotės „Spotify“? Šis „Bluetooth“ internetinis radijas turi „Spotify Connect“ funkciją. Paverskite savo mobilųjį telefoną nuotolinio valdymo pulteliu ir klausykite kokybiškiausio „Spotify“ radijo tiesiai iš „Spotify“ serverių. Taip pat galite transliuoti iš kitų muzikos programų per mobilųjį įrenginį.
Su išsijungimo laikmačiu galite ramiai užmigti klausydamiesi fone grojančios mėgstamos radijo stoties. Dvigubo žadintuvo funkcija leidžia nustatyti du skirtingus žadintuvus. Puikiai tinka, jei sunku atsikelti po pirmojo žadintuvo.
3.8
iš 5
9
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
Dantes57
18/11/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Ten produkt - rewelacyja!!!
Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.
Argumentai už
Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów
Argumentai prieš
Nie stwierdziłem do tej pory
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR8805 Radio internetowe
Naudojimo data 2021-10-18
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR8805 Radio internetowe
Naudojimo data 2021-10-18
Jacek7
23/10/2021
Polska
Wszystko działa OK
Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda
Argumentai už
Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też
Argumentai prieš
Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR8805 Radio internetowe
Naudojimo data 2021-09-23
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR8805 Radio internetowe
Naudojimo data 2021-09-23
JMark25
27/06/2021
Polska
Wszystko co niezbędne do obsługi mediów.
Doskonale obsługuje pliki audio. Współpracuje ze wszystkimi mediami jak: internet (wi-fi); smartfon (Bluetooth)
Argumentai už
Po ustawieniach super wszystko śmiga.
Argumentai prieš
Skomplikowana konfiguracja.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR8805 Radio internetowe
Naudojimo data 2021-05-27
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR8805 Radio internetowe
Naudojimo data 2021-05-27