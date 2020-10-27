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TAS1209BK/00
Tegu muzika visur būna kartu
Su šiuo „Bluetooth“ garsiakalbiu muzikos klausysitės būdami lauke. Pasyvieji spinduoliai užtikrina sodrius žemus dažnius, o IPX4 reitingas reiškia, kad garsiakalbis gali atlaikyti nedidelį lietų ar kelionę į sporto salę. Taip pat iš visur galite skambinti naudodamiesi laisvų rankų įranga.
Pasyvieji spinduoliai. Trankūs žemieji dažniai
Suporuokite du garsiakalbius ir turėsite stereofoninį garsą
5 W RMS išvesties galia
IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito
Šio mažo kompaktiško garsiakalbio skleidžiami žemieji dažniai yra fantastiškai sodrūs ir aiškūs. Pasiimkite muziką su savimi ir aiškiai klausykitės jos būdami sode, paplūdimyje ar išėję pasivaikščioti. Puikiai tinka ir dirbant, ir poilsiaujant, ir pramogaujant – visur.
Norite dar sodresnių garsų? Galite lengvai sujungti du vienodus garsiakalbius ir išgauti fantastišką stereofoninį garsą. Klausykitės muzikos taip, kaip ji ir turi būti girdima. Net jei esate išvykę ar užsiėmę, nepraleisite nė žodžio.
Šis mažas, bet tvirtas garsiakalbis pasiruošęs praleisti dieną lauke. IPX4 reitingas reiškia, kad garsiakalbis gali atlaikyti lietaus ar prakaito lašus, todėl galite atsipalaiduoti ir klausytis toliau.
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