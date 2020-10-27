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  • Tegu muzika visur būna kartu
  • Tegu muzika visur būna kartu
  • Tegu muzika visur būna kartu
  • Tegu muzika visur būna kartu
  • Tegu muzika visur būna kartu
  • Tegu muzika visur būna kartu
  • Tegu muzika visur būna kartu
  • Tegu muzika visur būna kartu
  • Tegu muzika visur būna kartu
  • Tegu muzika visur būna kartu
  • Tegu muzika visur būna kartu
  • Tegu muzika visur būna kartu
  • Tegu muzika visur būna kartu
  • Tegu muzika visur būna kartu

Belaidis garsiakalbis

TAS1209BK/00

Tegu muzika visur būna kartu

Su šiuo „Bluetooth“ garsiakalbiu muzikos klausysitės būdami lauke. Pasyvieji spinduoliai užtikrina sodrius žemus dažnius, o IPX4 reitingas reiškia, kad garsiakalbis gali atlaikyti nedidelį lietų ar kelionę į sporto salę. Taip pat iš visur galite skambinti naudodamiesi laisvų rankų įranga.

Peržiūrėti visas naudas

Tegu muzika visur būna kartu

  • Pasyvieji spinduoliai. Trankūs žemieji dažniai

  • Suporuokite du garsiakalbius ir turėsite stereofoninį garsą

  • 5 W RMS išvesties galia

  • IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito

Pasyvieji spinduoliai trankiems žemiesiems dažniams

Pasyvieji spinduoliai trankiems žemiesiems dažniams

Šio mažo kompaktiško garsiakalbio skleidžiami žemieji dažniai yra fantastiškai sodrūs ir aiškūs. Pasiimkite muziką su savimi ir aiškiai klausykitės jos būdami sode, paplūdimyje ar išėję pasivaikščioti. Puikiai tinka ir dirbant, ir poilsiaujant, ir pramogaujant – visur.

Susiekite su identišku garsiakalbiu, kad girdėtumėte erdvinį garsą

Norite dar sodresnių garsų? Galite lengvai sujungti du vienodus garsiakalbius ir išgauti fantastišką stereofoninį garsą. Klausykitės muzikos taip, kaip ji ir turi būti girdima. Net jei esate išvykę ar užsiėmę, nepraleisite nė žodžio.

IPX4 atsparios purslams ir prakaitui

IPX4 atsparios purslams ir prakaitui

Šis mažas, bet tvirtas garsiakalbis pasiruošęs praleisti dieną lauke. IPX4 reitingas reiškia, kad garsiakalbis gali atlaikyti lietaus ar prakaito lašus, todėl galite atsipalaiduoti ir klausytis toliau.

Techninės savybės

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