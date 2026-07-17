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Vakarėlis kišenėje
Įsidėkite vakarėlį į kišenę su „Bluetooth“ garsiakalbiu, kuris yra pakankamai mažas, kad galėtų kabėti ant riešo! Mažutis garsiakalbis yra visiškai nelaidus vandeniui ir, atsižvelgiant į dydį, skleidžia stebėtinai energingą garsą.
„Bluetooth®“
2,5 W išėjimo galia
8 val. grojimo
IPX7 atsparumas vandeniui
Šis nešiojamas „Bluetooth“ garsiakalbis įvertintas IPX7 atsparumu. Tai reiškia, kad jį galima visiškai panardinti į vandenį iki 1 m gylyje iki 30 min. Galite šėlti duše, prie baseino ar net baseine! Belaidžio veikimo diapazonas yra 20 m.
Garsas išlieka aiškus, net jei muzika groja garsiai, o pasyvieji spinduoliai sustiprina žemuosius dažnius. Veikia 8 valandas, o pilnas įkrovimas trunka 2,5 val. „Bluetooth“ ryšys veikia stabiliai, o siejimas ‑ paprastas.
Always do you. Šis mažas „Bluetooth“ garsiakalbis gali būti kelių spalvų, kad parodytumėte savo stilių. Su priderintu nešimo dirželiu lengvai nešinės garsiakalbį, kad ir kur eitumėte.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Pablo Picasso
17/07/2026
Slovensko
Produkt je výborný
Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.
Argumentai už
Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný
Argumentai prieš
Nenašiel som
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Naudojimo data 2023-07-11
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Naudojimo data 2023-07-11
Zmeyulkka
06/02/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
перфектен звук на средна громкост
Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.
Argumentai už
Лека, малка, хубав бас.
Argumentai prieš
няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS1505B Безжична тонколона
Naudojimo data 2021-01-06
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS1505B Безжична тонколона
Naudojimo data 2021-01-06