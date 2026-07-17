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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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Nutraukta gamyba

Belaidis garsiakalbis

TAS1505B/00

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Vakarėlis kišenėje

Įsidėkite vakarėlį į kišenę su „Bluetooth“ garsiakalbiu, kuris yra pakankamai mažas, kad galėtų kabėti ant riešo! Mažutis garsiakalbis yra visiškai nelaidus vandeniui ir, atsižvelgiant į dydį, skleidžia stebėtinai energingą garsą.

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Vakarėlis kišenėje

  • „Bluetooth®“

  • 2,5 W išėjimo galia

  • 8 val. grojimo

  • IPX7 atsparumas vandeniui

Tvirtas ir pasižymi IPX7 atsparumu vandeniui

Šis nešiojamas „Bluetooth“ garsiakalbis įvertintas IPX7 atsparumu. Tai reiškia, kad jį galima visiškai panardinti į vandenį iki 1 m gylyje iki 30 min. Galite šėlti duše, prie baseino ar net baseine! Belaidžio veikimo diapazonas yra 20 m.

Veikia 8 val. 2,5 val. krovimas

Garsas išlieka aiškus, net jei muzika groja garsiai, o pasyvieji spinduoliai sustiprina žemuosius dažnius. Veikia 8 valandas, o pilnas įkrovimas trunka 2,5 val. „Bluetooth“ ryšys veikia stabiliai, o siejimas ‑ paprastas.

Pasirink savo spalvas. Parodyk savo stilių

Always do you. Šis mažas „Bluetooth“ garsiakalbis gali būti kelių spalvų, kad parodytumėte savo stilių. Su priderintu nešimo dirželiu lengvai nešinės garsiakalbį, kad ir kur eitumėte.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

17/07/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt je výborný

Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.

Argumentai už

Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný

Argumentai prieš

Nenašiel som

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Naudojimo data 2023-07-11

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Naudojimo data 2023-07-11

06/02/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

перфектен звук на средна громкост

Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.

Argumentai už

Лека, малка, хубав бас.

Argumentai prieš

няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS1505B Безжична тонколона

Naudojimo data 2021-01-06

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS1505B Безжична тонколона

Naudojimo data 2021-01-06

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