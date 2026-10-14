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TAS4405N/00
Dainuokite garsiai
Leiskite jiems žengti į didžiausią sceną su spalvotu „Bluetooth“ garsiakalbiu, turinčiu belaidį mikrofoną! Nuo dainų iki pasakojimų ir klasių pristatymų – naudodami įrašymo vienu paspaudimu funkciją vaikai lengvai paleis dainas. Klausysitės aiškaus garso ir mėgausitės 6 val. veikimu.
5 m belaidis mikrofonas
išmanusis „Bluetooth“ siejimas
Veikia 6 val.
105 x 105 x 38 mm
Šis ypač nešiojamas „Bluetooth“ garsiakalbis turi belaidį mikrofoną. Vaikai gali dainuoti kartu su muzika, pasakoti istorijas ar net kartu su draugais vaidinti paruoštas filmų scenas! Kad ir ką jie pasirinktų atlikti, naudodami įrašymo vienu paspaudimu funkciją jie lengvai išdėstys garsi takelius „micro SD“ kortelėje.
Veikia 6 val., o visas įkrovimas trunka 2,5 val. Įkraunama per „micro USB“. Naudodami penkis aiškiai pažymėtus mygtukus vaikai lengvai paleis, sustabdys, valdys garsumą, perjungs šaltinį ir įrašys.
Vieną kartą ilgai paspaudus paleidimo / pauzės mygtuką, šis belaidis „Bluetooth“ garsiakalbis bus paruoštas susieti. Vos susiejus garsiakalbis prisimena paskutinį prietaisą, su kuriuo buvo susietas. Belaidžio garsiakalbio nuotolis yra 10 m.
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