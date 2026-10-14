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Nutraukta gamyba

Belaidis garsiakalbis

TAS4405N/00

Dainuokite garsiai

Leiskite jiems žengti į didžiausią sceną su spalvotu „Bluetooth“ garsiakalbiu, turinčiu belaidį mikrofoną! Nuo dainų iki pasakojimų ir klasių pristatymų – naudodami įrašymo vienu paspaudimu funkciją vaikai lengvai paleis dainas. Klausysitės aiškaus garso ir mėgausitės 6 val. veikimu.

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Dainuokite garsiai

  • 5 m belaidis mikrofonas

  • išmanusis „Bluetooth“ siejimas

  • Veikia 6 val.

  • 105 x 105 x 38 mm

Dainuokite. Sakykite. Mėkite!

Dainuokite. Sakykite. Mėkite!

Šis ypač nešiojamas „Bluetooth“ garsiakalbis turi belaidį mikrofoną. Vaikai gali dainuoti kartu su muzika, pasakoti istorijas ar net kartu su draugais vaidinti paruoštas filmų scenas! Kad ir ką jie pasirinktų atlikti, naudodami įrašymo vienu paspaudimu funkciją jie lengvai išdėstys garsi takelius „micro SD“ kortelėje.

Paprasta kartu leisti laiką

Paprasta kartu leisti laiką

Veikia 6 val., o visas įkrovimas trunka 2,5 val. Įkraunama per „micro USB“. Naudodami penkis aiškiai pažymėtus mygtukus vaikai lengvai paleis, sustabdys, valdys garsumą, perjungs šaltinį ir įrašys.

Išmanusis „Bluetooth“ siejimas

Išmanusis „Bluetooth“ siejimas

Vieną kartą ilgai paspaudus paleidimo / pauzės mygtuką, šis belaidis „Bluetooth“ garsiakalbis bus paruoštas susieti. Vos susiejus garsiakalbis prisimena paskutinį prietaisą, su kuriuo buvo susietas. Belaidžio garsiakalbio nuotolis yra 10 m.

Techninės savybės

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