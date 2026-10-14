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Nutraukta gamyba

Belaidis garsiakalbis

TAS5505/00

1 apdovanojimas

Atsipalaiduokite ir būkite stilingi

Atsipalaiduokite su „Bluetooth“ garsiakalbiu, kuris papildo bet kurį interjerą. Jis veikia 12 valandų ir skleidžia sodrų garsą bei šiltus žemuosius dažnius. Garsiakalbio audinys su vilna suteikia modernumo, o su įmontuotu mikrofonu galėsite skambinti laisvomis rankomis.

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Atsipalaiduokite ir būkite stilingi

  • „Bluetooth®“

  • 20 W išėjimo galia

  • Veikia 12 valandų

Tobula formos ir veikimo harmonija

Tobula formos ir veikimo harmonija

Šis garsiakalbis atrodo puikiai, kad ir kur jį pastatytumėte. Iškiliaisiais mygtukais galite valdyti muzikos atkūrimą, „Bluetooth“ ir kitas funkcijas. Su įmontuotu mikrofonu laisvomis rankomis kalbėsite telefonu, o per dirželiui skirtą angą pririšite nešimo dirželį.

Veikia 12 val. 3,5 val. krovimas

Veikia 12 val. 3,5 val. krovimas

Lengvai pereikite nuo darbo prie vakarėlio su pietumis. Vieną kartą įkrovę klausysitės 12 val., o belaidžio veikimo nuotolis yra 20 m. Garsiakalbio įkrovimas trunka 3,5 val. per pridedamą USB-C laidą.

„Kvadrat“ garsiakalbio medžiaga. Sukurta taip, kad per ją sklistų garsas

Šis garsiakalbis yra uždengtas aukščiausios kokybės garsiakalbių audiniu, kurį pagamino aukščiausios klasės gamintojas „Kvadrat“. Graži vilnonė medžiaga yra akustiškai atvira, todėl garsas gali laisvai sklisti iš garsiakalbio į kambarį.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • AWARD-1679621 vaizdas

Atsiliepimai

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Atsakomybės apribojimai

  1. IPX7 įvertinimas reiškia, kad garsiakalbį galima panardinti į iki 1 m gylį iki 30 min. Garsiakalbio medžiaga nėra atspari vandeniui, tačiau nesušlampa nuo vandens lašų.