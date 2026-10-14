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Nutraukta gamyba
TAS5505/00
Atsipalaiduokite ir būkite stilingi
Atsipalaiduokite su „Bluetooth“ garsiakalbiu, kuris papildo bet kurį interjerą. Jis veikia 12 valandų ir skleidžia sodrų garsą bei šiltus žemuosius dažnius. Garsiakalbio audinys su vilna suteikia modernumo, o su įmontuotu mikrofonu galėsite skambinti laisvomis rankomis.
„Bluetooth®“
20 W išėjimo galia
Veikia 12 valandų
Šis garsiakalbis atrodo puikiai, kad ir kur jį pastatytumėte. Iškiliaisiais mygtukais galite valdyti muzikos atkūrimą, „Bluetooth“ ir kitas funkcijas. Su įmontuotu mikrofonu laisvomis rankomis kalbėsite telefonu, o per dirželiui skirtą angą pririšite nešimo dirželį.
Lengvai pereikite nuo darbo prie vakarėlio su pietumis. Vieną kartą įkrovę klausysitės 12 val., o belaidžio veikimo nuotolis yra 20 m. Garsiakalbio įkrovimas trunka 3,5 val. per pridedamą USB-C laidą.
Šis garsiakalbis yra uždengtas aukščiausios kokybės garsiakalbių audiniu, kurį pagamino aukščiausios klasės gamintojas „Kvadrat“. Graži vilnonė medžiaga yra akustiškai atvira, todėl garsas gali laisvai sklisti iš garsiakalbio į kambarį.
Apdovanojimai
Atsiliepimai
IPX7 įvertinimas reiškia, kad garsiakalbį galima panardinti į iki 1 m gylį iki 30 min. Garsiakalbio medžiaga nėra atspari vandeniui, tačiau nesušlampa nuo vandens lašų.