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Treniruokitės išmaniau.
Atraskite savo intensyvumą naudodami šias į ausis dedamas, neperšlampamas, belaides sportines ausines. Pulso dažnio matuoklis bus naudingas siekiant geriausių rezultatų kiekvienos treniruotės metu. Su 6 val. grojimo ir stipriu garsu veržliai sieksite kito lygio.
6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
6 valandų grojimo trukmė
Stebėkite pulso dažnį įmontuotu monitoriumi. Ausinėje esantis jutiklis tiksliai stebi širdies plakimą. Žinosite, kada galite pasistengti ir kada pailsėti, tad kiekvienos treniruotės rezultatai bus kiek įmanoma geriausi. Suderinama su atvirosiomis kūno rengybos stebėjimo programomis.
Patogūs mygtukai leidžia vaikams lengvai atsiliepti į skambučius, praleisti arba sustabdyti dainą. Visa tai įmanoma neliečiant telefono. Garsumo mygtukus ant ausų gaubtelio pagrindo ir LED lemputės mygtuką lengva pasiekti.
Trijų dydžių keičiami ausinių galiukų antgaliai puikiai izoliuoja.
4.7
iš 5
10
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Michał38
24/11/2020
Polska
Philips darbuotojas
Polecam
[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Zenek1232
19/04/2020
Polska
Philips darbuotojas
Polecam
[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam
Argumentai už
Wygodne, dlugo graja,
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2019-03-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2019-03-19
Pbmarkii
16/04/2020
Polska
Świetny produkt
Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.
Argumentai už
Dopasowanie, dzwięk
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2019-03-16
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2019-03-16
Tikrieji rezultatai gali skirtis