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Nutraukta gamyba

Belaidės ausinės

TASN503BK/00

4.7

| (10) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį

Treniruokitės išmaniau.

Atraskite savo intensyvumą naudodami šias į ausis dedamas, neperšlampamas, belaides sportines ausines. Pulso dažnio matuoklis bus naudingas siekiant geriausių rezultatų kiekvienos treniruotės metu. Su 6 val. grojimo ir stipriu garsu veržliai sieksite kito lygio.

Peržiūrėti visas naudas

Bet kokiu oru.

Treniruokitės išmaniau.

  • 6 mm garsiakalbiai / uždaros

  • Įdedamos į ausis

  • 6 valandų grojimo trukmė

Įmontuotas pulso dažnio monitorius.

Stebėkite pulso dažnį įmontuotu monitoriumi. Ausinėje esantis jutiklis tiksliai stebi širdies plakimą. Žinosite, kada galite pasistengti ir kada pailsėti, tad kiekvienos treniruotės rezultatai bus kiek įmanoma geriausi. Suderinama su atvirosiomis kūno rengybos stebėjimo programomis.

Patogus valdymas mygtukais

Patogūs mygtukai leidžia vaikams lengvai atsiliepti į skambučius, praleisti arba sustabdyti dainą. Visa tai įmanoma neliečiant telefono. Garsumo mygtukus ant ausų gaubtelio pagrindo ir LED lemputės mygtuką lengva pasiekti.

3 keičiami ausinių galiukų antgaliai, kad puikiai tiktų ausyje

Trijų dydžių keičiami ausinių galiukų antgaliai puikiai izoliuoja.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

10

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Philips darbuotojas

Polecam

[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

19/04/2020

Polska

Polska

Philips darbuotojas

Polecam

[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam

Argumentai už

Wygodne, dlugo graja,

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Naudojimo data 2019-03-19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Naudojimo data 2019-03-19

16/04/2020

Polska

Polska

Świetny produkt

Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.

Argumentai už

Dopasowanie, dzwięk

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Naudojimo data 2019-03-16

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Naudojimo data 2019-03-16

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