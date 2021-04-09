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Moderni retro išvaizda
Klausykitės savo būdu. Su šiuo „Bluetooth“ garsiakalbiu patogiai bet kurioje vietoje klausysite garso, sklindančio iš retro stiliaus korpuso. Galėsite klausytis 10 val., girdėti aiškų garsą ir prijungti „aux-in“ jungtį prie bet kurio šaltinio. Autentiška 1950-ųjų medžio ir žalvario apdaila deriniui suteikia laikui nepavaldžios magijos.
„Bluetooth®“
4 W išėjimo galia
10 val. grojimo
Šis retro stiliaus „Bluetooth“ garsiakalbis atrodo taip, tarsi būtų pagamintas 1950-aisiais. Vintažinis medinis korpusas. Žalvarinio atspalvio garsumo reguliavimo rankenėlė ir garsiakalbio grotelės. To laikmečio apdaila, kai džiazas buvo populiarus, o rokenrolas dar tik populiarėjo.
Visiškai įkrovę akumuliatorių galėsite klausytis 10 val. Įkrovimas trunka apie 4 val. Lengvai įkraunama naudojant pridedamą „micro USB“ laidą. Tiesiog paspaudus „Bluetooth“ mygtuką, šis garsiakalbis paruošiamas susieti su „Bluetooth“ prietaisu.
Nuo klasikos iki elektronikos. Tik todėl, kad garsiakalbis rėžia akį, nereiškia, kad jis tinkamas tik džiazui groti. Kad ir ką klausytumėte, su 1,75 col. viso diapazino garsiakalbiu girdėsite aiškų, švarų garsą. Pasyvusis spinduolis sustiprina žemuosius dažnius, girdimas malonus, žemų tonų bumbsėjimas.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
111111111123
09/04/2021
Česká republika
Doporučuji
Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Naudojimo data 2020-04-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Naudojimo data 2020-04-09