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  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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Nutraukta gamyba

Belaidis garsiakalbis

TAVS300/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Moderni retro išvaizda

Klausykitės savo būdu. Su šiuo „Bluetooth“ garsiakalbiu patogiai bet kurioje vietoje klausysite garso, sklindančio iš retro stiliaus korpuso. Galėsite klausytis 10 val., girdėti aiškų garsą ir prijungti „aux-in“ jungtį prie bet kurio šaltinio. Autentiška 1950-ųjų medžio ir žalvario apdaila deriniui suteikia laikui nepavaldžios magijos.

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Moderni retro išvaizda

  • „Bluetooth®“

  • 4 W išėjimo galia

  • 10 val. grojimo

Vintažinis medinis korpusas. 1950-ųjų detalės

Šis retro stiliaus „Bluetooth“ garsiakalbis atrodo taip, tarsi būtų pagamintas 1950-aisiais. Vintažinis medinis korpusas. Žalvarinio atspalvio garsumo reguliavimo rankenėlė ir garsiakalbio grotelės. To laikmečio apdaila, kai džiazas buvo populiarus, o rokenrolas dar tik populiarėjo.

10 val. grojimo

Visiškai įkrovę akumuliatorių galėsite klausytis 10 val. Įkrovimas trunka apie 4 val. Lengvai įkraunama naudojant pridedamą „micro USB“ laidą. Tiesiog paspaudus „Bluetooth“ mygtuką, šis garsiakalbis paruošiamas susieti su „Bluetooth“ prietaisu.

Švarus, detalus garsas. 1,75 col. viso diapazono garsiakalbis

Nuo klasikos iki elektronikos. Tik todėl, kad garsiakalbis rėžia akį, nereiškia, kad jis tinkamas tik džiazui groti. Kad ir ką klausytumėte, su 1,75 col. viso diapazino garsiakalbiu girdėsite aiškų, švarų garsą. Pasyvusis spinduolis sustiprina žemuosius dažnius, girdimas malonus, žemų tonų bumbsėjimas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

09/04/2021

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Naudojimo data 2020-04-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Naudojimo data 2020-04-09

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