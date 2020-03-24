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Nutraukta gamyba

Belaidis garsiakalbis

TAVS500/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Viskas, kas pakelia nuotaiką

Panašu, kad sušildys jūsų širdį. Garsas išjudins kojas. Šis didelis retro stiliaus „Bluetooth“ garsiakalbis groja 10 valandų, skleidžia galingą bosinį garsą ir turi „aux-in“ lizdą, kad galėtumėte prisijungti prie bet kokio šaltinio. Autentiška 1950 m. apdaila suteikia deriniui nesenstančios magijos.

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Viskas, kas pakelia nuotaiką

  • „Bluetooth®“

  • 10 W išėjimo galia

  • 10 val. grojimo

Vintažinis medinis korpusas. 1950-ųjų detalės

Šis retro stiliaus „Bluetooth“ garsiakalbis atrodo taip, tarsi būtų pagamintas 1950-aisiais. Vintažinis medinis korpusas. Žalvarinio atspalvio garsumo reguliavimo rankenėlė ir garsiakalbio grotelės. To laikmečio apdaila, kai džiazas buvo populiarus, o rokenrolas dar tik populiarėjo.

10 val. grojimo

Visiškai įkrovę akumuliatorių galėsite klausytis 10 val. Įkrovimas trunka apie 4 val. Lengvai įkraunama naudojant pridedamą „micro USB“ laidą. Tiesiog paspaudus „Bluetooth“ mygtuką, šis garsiakalbis paruošiamas susieti su „Bluetooth“ prietaisu.

Aiškus, išraiškingas garsas. 3 col. viso diapazono garsiakalbis

Nuo hiphopo iki elektroninės šokių muzikos. Tik todėl, kad garsiakalbis atrodo taip, tarsi priklausytų džiazo laikmečiui, nereiškia, kad jis groja tik džiazą. Kad ir ką klausytumėte, 3 col. viso diapazono garsiakalbis skleidžia aiškų, išraiškingą garsą. Žemų tonų jungtis skleidžia žemus tonus, todėl girdimas aplink sklindantis, stiprus bosinio garso atgarsis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

24/03/2020

Polska

Polska

Polecam!

No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).

Argumentai už

Super wygląd i dźwięk

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2019-11-24

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2019-11-24

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