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Panašu, kad sušildys jūsų širdį. Garsas išjudins kojas. Šis didelis retro stiliaus „Bluetooth“ garsiakalbis groja 10 valandų, skleidžia galingą bosinį garsą ir turi „aux-in“ lizdą, kad galėtumėte prisijungti prie bet kokio šaltinio. Autentiška 1950 m. apdaila suteikia deriniui nesenstančios magijos.
„Bluetooth®“
10 W išėjimo galia
10 val. grojimo
Šis retro stiliaus „Bluetooth“ garsiakalbis atrodo taip, tarsi būtų pagamintas 1950-aisiais. Vintažinis medinis korpusas. Žalvarinio atspalvio garsumo reguliavimo rankenėlė ir garsiakalbio grotelės. To laikmečio apdaila, kai džiazas buvo populiarus, o rokenrolas dar tik populiarėjo.
Visiškai įkrovę akumuliatorių galėsite klausytis 10 val. Įkrovimas trunka apie 4 val. Lengvai įkraunama naudojant pridedamą „micro USB“ laidą. Tiesiog paspaudus „Bluetooth“ mygtuką, šis garsiakalbis paruošiamas susieti su „Bluetooth“ prietaisu.
Nuo hiphopo iki elektroninės šokių muzikos. Tik todėl, kad garsiakalbis atrodo taip, tarsi priklausytų džiazo laikmečiui, nereiškia, kad jis groja tik džiazą. Kad ir ką klausytumėte, 3 col. viso diapazono garsiakalbis skleidžia aiškų, išraiškingą garsą. Žemų tonų jungtis skleidžia žemus tonus, todėl girdimas aplink sklindantis, stiprus bosinio garso atgarsis.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Robsson
24/03/2020
Polska
Polecam!
No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).
Argumentai už
Super wygląd i dźwięk
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2019-11-24
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2019-11-24