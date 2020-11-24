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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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  • Naudojamo gaminio nuotrauka
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Nutraukta gamyba

Belaidis namų garsiakalbis

TAW6205/10

2.4

| (5) Atsiliepimai

Visi jūsų garsai. Bet kuriame kambaryje.

Šis belaidis garsiakalbis yra puikus naudojamas vienas, o dar geriau jį naudoti su kitais prietaisais. Suderinkite jį su savo televizoriumi ar kitais garsiakalbiais, kad klausytumėtės puikaus garso keliuose kambariuose. Susiekite, kad girdėtumėte erdvinį garsą. Arba sustiprinkite „Philips“ televizoriaus „Ambilight“ įspūdį prijungdami garsiakalbį.

Peržiūrėti visas naudas

Visi jūsų garsai. Bet kuriame kambaryje.

  • „Wi-Fi“. Garso sist. kel. kambariuose

  • Veikia su „DTS Play-Fi“

  • Prisijungia prie pagalb. balso programų

  • Įmontuotas LED apšvietimas

„Spotify Connect“. „Tidal“. „Deezer“. Viskas yra čia

Nesvarbu, ar transliuojate tiesiogiai iš „Spotify“, ar pasiekiate „Tidal“ aukštos kokybės albumus naudodamiesi „Play-Fi“ programa, šis garsiakalbis transliuoja viską. Nuo vakarėlių grojaraščių poilsio kambaryje iki tinklalaidžių biure – viskas, ką mėgstate, skambės sodriau, stipriau ir aiškiau.

Garso sistemos keliuose kambariuose nustatymas naudojant programą „Philips Sound“ arba „Play-Fi“

KS maitinimas. Matmenys: 115 x 212 x 116 mm

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.4

iš 5

5

Atsiliepimai

3
2

24/11/2020

Polska

Polska

Głośnik

Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam

Argumentai už

Funkcje

Argumentai prieš

Brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Naudojimo data 2019-10-24

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Naudojimo data 2019-10-24

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy

Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.

Argumentai už

Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé

Argumentai prieš

Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Naudojimo data 2022-01-16

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Naudojimo data 2022-01-16

08/02/2023

Polska

Polska

Najgorszy produkt ever

Tak hak w tytule - glosnik NAJGORSZY. Już raz na reklamacji wylądował. Sparowanie graniczy z cudem, następnie go rozpakowuje. Bluetooth NIE DZIAŁA. Działał tydzień i teraz żadne inne urządzenie go nie widzi. Sprzęt jest wadliwy, niedziałający

Argumentai už

Brak

Argumentai prieš

Niedziałający Bluetooth, software i połączenie z aplikacją - archaizm, kompletnie nieuzasadnione miganie światełek znikąd i w najmniej oczekiwanych momentach

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Naudojimo data 2022-01-08

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Naudojimo data 2022-01-08

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