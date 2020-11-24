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TAW6205/10
Visi jūsų garsai. Bet kuriame kambaryje.
Šis belaidis garsiakalbis yra puikus naudojamas vienas, o dar geriau jį naudoti su kitais prietaisais. Suderinkite jį su savo televizoriumi ar kitais garsiakalbiais, kad klausytumėtės puikaus garso keliuose kambariuose. Susiekite, kad girdėtumėte erdvinį garsą. Arba sustiprinkite „Philips“ televizoriaus „Ambilight“ įspūdį prijungdami garsiakalbį.
„Wi-Fi“. Garso sist. kel. kambariuose
Veikia su „DTS Play-Fi“
Prisijungia prie pagalb. balso programų
Įmontuotas LED apšvietimas
Nesvarbu, ar transliuojate tiesiogiai iš „Spotify“, ar pasiekiate „Tidal“ aukštos kokybės albumus naudodamiesi „Play-Fi“ programa, šis garsiakalbis transliuoja viską. Nuo vakarėlių grojaraščių poilsio kambaryje iki tinklalaidžių biure – viskas, ką mėgstate, skambės sodriau, stipriau ir aiškiau.
2.4
iš 5
5
Atsiliepimai
24/11/2020
Polska
Głośnik
Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam
Argumentai už
Funkcje
Argumentai prieš
Brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Naudojimo data 2019-10-24
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Naudojimo data 2019-10-24
zoltinho
16/05/2022
Česká republika
Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy
Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.
Argumentai už
Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé
Argumentai prieš
Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Naudojimo data 2022-01-16
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Naudojimo data 2022-01-16
Basia kutasia
08/02/2023
Polska
Najgorszy produkt ever
Tak hak w tytule - glosnik NAJGORSZY. Już raz na reklamacji wylądował. Sparowanie graniczy z cudem, następnie go rozpakowuje. Bluetooth NIE DZIAŁA. Działał tydzień i teraz żadne inne urządzenie go nie widzi. Sprzęt jest wadliwy, niedziałający
Argumentai už
Brak
Argumentai prieš
Niedziałający Bluetooth, software i połączenie z aplikacją - archaizm, kompletnie nieuzasadnione miganie światełek znikąd i w najmniej oczekiwanych momentach
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Naudojimo data 2022-01-08
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Naudojimo data 2022-01-08