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TAW6505/10
Stipresnis garsas. Bet kuriame kambaryje.
Šis galingas belaidis garsiakalbis skleidžia 80 W sodrų garsą – pats vienas arba kaip kelių kambarių sistemos dalis. Jis pasižymi detaliu erdviniu garsu, nepriekaištingu sinchronizavimu ir lengvu valdymu, nesvarbu, prijungsite prie televizoriaus ar kitų garsiakalbių.
„Wi-Fi“. Garso sist. kel. kambariuose
Veikia su „DTS Play-Fi“
Prisijungia prie pagalb. balso programų
Įmontuotas LED apšvietimas
Šis belaidis garsiakalbis yra suderinamas su „DTS Play-Fi“, todėl galite lengvai sinchronizuoti su kitais su „Play-Fi“ veikiančiais garsiakalbiais, kad garso sistema veiktų keliuose kambariuose. Jei jūsų garso kolonėlė veikia su „Play-Fi Surround“ funkcija, net galite prijungti šį garsiakalbį prie tikros erdvinio garso sistemos filmų vakarui.
Dviejų žemųjų dažnių garsiakalbių, dviejų pasyviųjų spinduolių ir dviejų aukštųjų dažnių garsiakalbių derinys – kambarį užpildantis garsas, galingi bosai ir energingas diskantas. Transliuojant per „Wi-Fi“ gaunamas aukščiausios kokybės signalas bei užtikrinamas nepriekaištingas garsiakalbių garso sinchronizavimas kambariuose.
Paprašykite su „Alexa“ veikiančių prietaisų ar bet kurio kito prietaiso su Google Assistant“ paleisti muziką per garsiakalbį. Padidinkite garsumą vakarėliui. Sumažinkite vėlai vakare. Sužinokite naujienas ir kt. Viską atlikite laisvomis rankomis.
3.5
iš 5
14
Atsiliepimai
Jacek Janusz
31/01/2024
Polska
polecam
Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.
Argumentai už
moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight
Argumentai prieš
brak equalizera
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Naudojimo data 2023-12-31
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Naudojimo data 2023-12-31
Endriu B
06/04/2023
Polska
Minimalizm połączony z wysoką funkcjonalnością
Głośnik wykonany perfekcyjnie w każdym calu. Czyste brzmienie w pełnym zakresie bez tendencji do przeciągania w stronę niskich lub wysokich tonów. Bez problemu łączy się a aplikacją Philips Sound dzięki czemu strumieniowanie m.in. ze Spotify jest banalnie proste. Po sparowaniu przez DTS Play-Fi można rozbudować scenę audio np. łącząc głośnik z soundbarem i subwooferem. Funkcja AMBILIGHT jest dodatkowym atutem. Po sparowaniu z TV Philipsa rozszerzamy efekt podświetlania. Niestety nie wszystkie nowsze TV są w stanie sparować AMBI z głośnikiem. Indywidualnie sprawdzi się równie dobrze jako "klimatyczna" nocna lampka. Gdyby TAW6505/10 posiadał wbudowane zasilanie i mógł pełnić funkcję głośnika mobilnego - cena regularna byłaby do przyjęcia, a sam produkt uznałbym za idealny. Będąc w pełni obiektywnym POLECAM !
Argumentai už
design, funkcjonalność, jakość
Argumentai prieš
wysoka cena regularna, brak wlasnego zasilania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Naudojimo data 2022-03-06
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Naudojimo data 2022-03-06
Nikiica R
29/08/2024
Slovenija
Super zvok za spalnico
Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.
Argumentai už
kvaliteta zvoka in izdelava
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Naudojimo data 2024-04-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Naudojimo data 2024-04-29