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Nutraukta gamyba

Belaidis namų garsiakalbis

TAW6505/10

3.5

| (14) Atsiliepimai

Stipresnis garsas. Bet kuriame kambaryje.

Šis galingas belaidis garsiakalbis skleidžia 80 W sodrų garsą – pats vienas arba kaip kelių kambarių sistemos dalis. Jis pasižymi detaliu erdviniu garsu, nepriekaištingu sinchronizavimu ir lengvu valdymu, nesvarbu, prijungsite prie televizoriaus ar kitų garsiakalbių.

Peržiūrėti visas naudas

Stipresnis garsas. Bet kuriame kambaryje.

  • „Wi-Fi“. Garso sist. kel. kambariuose

  • Veikia su „DTS Play-Fi“

  • Prisijungia prie pagalb. balso programų

  • Įmontuotas LED apšvietimas

„DTS Play-Fi“. Aukštos kokybės garso sistema keliuose kambariuose

„DTS Play-Fi“. Aukštos kokybės garso sistema keliuose kambariuose

Šis belaidis garsiakalbis yra suderinamas su „DTS Play-Fi“, todėl galite lengvai sinchronizuoti su kitais su „Play-Fi“ veikiančiais garsiakalbiais, kad garso sistema veiktų keliuose kambariuose. Jei jūsų garso kolonėlė veikia su „Play-Fi Surround“ funkcija, net galite prijungti šį garsiakalbį prie tikros erdvinio garso sistemos filmų vakarui.

Sodrus garsas bet kuriame kambaryje. Tobulas sinchronizavimas kambariuose

Dviejų žemųjų dažnių garsiakalbių, dviejų pasyviųjų spinduolių ir dviejų aukštųjų dažnių garsiakalbių derinys – kambarį užpildantis garsas, galingi bosai ir energingas diskantas. Transliuojant per „Wi-Fi“ gaunamas aukščiausios kokybės signalas bei užtikrinamas nepriekaištingas garsiakalbių garso sinchronizavimas kambariuose.

Pagerinkite savo išmaniųjų pagalbinių garsiakalbių garsą

Paprašykite su „Alexa“ veikiančių prietaisų ar bet kurio kito prietaiso su Google Assistant“ paleisti muziką per garsiakalbį. Padidinkite garsumą vakarėliui. Sumažinkite vėlai vakare. Sužinokite naujienas ir kt. Viską atlikite laisvomis rankomis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.5

iš 5

14

Atsiliepimai

31/01/2024

Polska

Polska

polecam

Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.

Argumentai už

moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight

Argumentai prieš

brak equalizera

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Naudojimo data 2023-12-31

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Naudojimo data 2023-12-31

06/04/2023

Polska

Polska

Minimalizm połączony z wysoką funkcjonalnością

Głośnik wykonany perfekcyjnie w każdym calu. Czyste brzmienie w pełnym zakresie bez tendencji do przeciągania w stronę niskich lub wysokich tonów. Bez problemu łączy się a aplikacją Philips Sound dzięki czemu strumieniowanie m.in. ze Spotify jest banalnie proste. Po sparowaniu przez DTS Play-Fi można rozbudować scenę audio np. łącząc głośnik z soundbarem i subwooferem. Funkcja AMBILIGHT jest dodatkowym atutem. Po sparowaniu z TV Philipsa rozszerzamy efekt podświetlania. Niestety nie wszystkie nowsze TV są w stanie sparować AMBI z głośnikiem. Indywidualnie sprawdzi się równie dobrze jako "klimatyczna" nocna lampka. Gdyby TAW6505/10 posiadał wbudowane zasilanie i mógł pełnić funkcję głośnika mobilnego - cena regularna byłaby do przyjęcia, a sam produkt uznałbym za idealny. Będąc w pełni obiektywnym POLECAM !

Argumentai už

design, funkcjonalność, jakość

Argumentai prieš

wysoka cena regularna, brak wlasnego zasilania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Naudojimo data 2022-03-06

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Naudojimo data 2022-03-06

29/08/2024

Slovenija

Slovenija

Super zvok za spalnico

Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.

Argumentai už

kvaliteta zvoka in izdelava

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Naudojimo data 2024-04-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Naudojimo data 2024-04-29

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