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WP3911
Turėti gryno vandens – paprasta
Pažangi filtravimo sistema ir „Micro Pure“ filtras išvalo vandenį šalindama bakterijas, kenksmingus organinius junginius ir chlorą ir išlaiko visus naudingus mineralus.
Micro Pure
Šis „MicroPure“ filtras - tai kelių filtrų sistema, pašalinanti nešvarumus ir kvapus, norint kad geriamasis vanduo būtų švarus, saugus gerti ir skanus. Sistemą sudaro moderniosiomis technologijomis sukurta tuščiavidurė pluoštinė membrana, kurioje yra daugiau nei 520 milijardų mikro-porų, skirtų efektyviam 99,99 % visų bakterijų pašalinimui, ir grūdėta aktyvintoji anglis, pašalinanti nemalonų chloriną, blogą skonį ir kvapus. Filtras taip pat išsaugo geriamajame vandenyje esančius naudingus mineralus, gyvybiškai svarbius žmogaus sveikatai.
Modernus „Quick Twist“ filtro keitimo mechanizmas leidžia pakeisti filtrą greitai, lengvai ir saugiai, suteikdamas jūsų vandens filtrui patogumo ir paprastumo.
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