„Philips" pagalba
Po „Philips“ espreso aparato virimo elementu yra maltos kavos
Jei po „Philips“ espreso aparato virimo elementu arba jame randate maltos kavos, skaitykite toliau, kaip tai išspręsti, ir peržiūrėkite mūsų mokomąjį vaizdo įrašą.
Jei virimo elementas ir jo dalys nėra gerai sutepti, aplink virimo elementą gali kauptis maltos kavos milteliai. Tokiu atveju atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad suteptumėte dalis.
- IŠJUNKITE espreso aparatą ir kantriai laukite, kol iš jo nebesklis triukšmas (apie 15–20 sek.).
- Atlaisvinkite ir ištraukite virimo elementą iš aparato. Nuplaukite jį švariu drungnu vandeniu ir palikite išdžiūti.
- Užtepkite ploną tepalo sluoksnį ant virimo elemento stūmoklio.
- Užtepkite ploną tepalo sluoksnį aplink virimo elemento apačioje esantį veleną.
- Užtepkite ploną tepalo sluoksnį abiejose bėgelių pusėse.
Pastaba. „Philips“ virimo elemento tepalus HD5061 rasite mūsų internetinėje parduotuvėje ir pas mūsų mažmenininkus.
Normalu, kad šiek tiek smulkios maltos kavos patenka į vidų ir po virimo elementu. Kas savaitę nuplaukite „Philips“ espreso aparato virimo elementą ir išvalykite vidų.
Toliau pateikiame valymo instrukcijas bei mokomąjį vaizdo įrašą.
- IŠJUNKITE aparatą ir palaukite, kol jis visiškai sustos ir iš jo nebesklis jokie garsai (tai užtrunka 15–20 sek.).
- Atidarykite techninės priežiūros dureles ir ištraukite virimo elementą paspausdami ir palaikydami dešinėje pusėje esantį mygtuką „PUSH“ bei patraukdami virimo elementą į save.
- Kruopščiai išplaukite virimo elementą drungnu vandeniu ir prieš įdėdami atgal palikite jį išdžiūti.
Ar šie veiksmai padėjo išspręsti problemą? Susisiekite su mumis dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP4441/50, EP4343/51, EP5543/90. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›