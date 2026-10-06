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„Philips" pagalba

Po „Philips“ espreso aparato virimo elementu yra maltos kavos

Jei po „Philips“ espreso aparato virimo elementu arba jame randate maltos kavos, skaitykite toliau, kaip tai išspręsti, ir peržiūrėkite mūsų mokomąjį vaizdo įrašą. 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP4441/50, EP4343/51, EP5543/90. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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