Mano „Philips“ espreso aparatas nesandarus

Jei pastebėjote, kad iš „Philips“ espreso aparato nuteka vanduo, pabandykite tai išspręsti vadovaudamiesi toliau nurodytomis priežastimis ir sprendimais.
1. Ar pastebėjote, kad vanduo nuteka į lašų surinkimo padėklą? 2. Ar pastebėjote švaraus vandens po aparatu arba aparato šone? 3. Ar ant virtuvės stalviršio arba po aparatu pastebėjote rusvų vandens dėmių?
Net jei surinksite iš kavos snapelio bėgantį plovimo vandenį į puodelį, lašų surinkimo padėkle visada rasite vandens. Taip yra dėl to, kad automatinio skalavimo ar kavos virimo metu aparatas vandenį iš vidaus išleidžia tiesiai į lašų surinkimo padėklą. Vidinis kontūro skalavimas užtikrina optimalų aparato veikimą.
Automatinis skalavimas atliekamas ĮJUNGUS ir IŠJUNGIANT aparatą, išvirus gėrimą arba panaudojus pieno putų plakiklį.
Todėl pastebėsite, kad lašų surinkimo padėkle visada yra skalavimui naudoto vandens arba kad lašų padėklas užsipildo greičiau nei tikėtasi. Tačiau tai nereiškia, kad aparatas nesandarus.
Atkreipkite dėmes. Tokiu atveju, kai lašų surinkimo padėklas prisipildo išvirus 2 puodelius kavos arba lašų surinkimo padėklas prisipildo vandens per naktį, patariame kreiptis į mus dėl tolesnės pagalbos.
Jei pastebėjote, švaraus vandens po aparatu ar šalia vandens bakelio, greičiausiai taip nutiko, nes vandens bakelis nėra tinkamai įdėtas į aparatą.
Norėdami tai išspręsti, įsitikinkite, kad vandens bakelis yra iki galo įstumtas į aparatą.
Jei vandens bakelis yra tinkamai įdėtas ir po aparatu vis tiek bėga švarus vanduo, susisiekite su mumis dėl tolesnės pagalbos.
Yra dvi galimos priežastys, kodėl ant virtuvės stalviršio arba po aparatu randate vandens dėmių.
1. Lašų surinkimo padėklas persipildo ir jį išimant išsilieja rusvas vanduo. Siekdami to išvengti, ištuštinkite ir išplaukite lašų surinkimo padėklą kasdien arba kaskart pasirodžius pilno vandens lašų surinkimo padėko indikatoriui. 2. Jei lašų surinkimo padėklą išimsite netrukus po skalavimo ar išvirus kavos, iš virimo elemento ant virtuvės stalviršio ar dešinėje po aparatu gali išlašėti nedidelis kiekis plovimo vandens. Geriausia šią vietą kas savaitę sausai išvalyti šluoste, tačiau tai nėra priežastis jaudintis dėl aparato nesandarumo.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:EP5547/90, EP4443/70, EP4441/50. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›