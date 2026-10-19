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„Philips" pagalba

Mano „Philips“ espreso aparatas nesandarus

Jei pastebėjote, kad iš „Philips“ espreso aparato nuteka vanduo, pabandykite tai išspręsti vadovaudamiesi toliau nurodytomis priežastimis ir sprendimais.

1.    Ar pastebėjote, kad vanduo nuteka į lašų surinkimo padėklą?
2.    Ar pastebėjote švaraus vandens po aparatu arba aparato šone?
3.    Ar ant virtuvės stalviršio arba po aparatu pastebėjote rusvų vandens dėmių?
 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP5547/90, EP4443/70, EP4441/50. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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