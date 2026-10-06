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„Philips" pagalba

Mano „Saeco“ espreso aparatas negamina kavos

Yra keletas priežasčių, dėl kurių iš „Saeco“ espreso aparato nebėga kava, net jei kavos pupelės sumalamos.
Žemiau rasite keletą sprendimų, kaip galėtumėte tai išspręsti patys.

Atkreipkite dėmesį: jei naudojate aparatą pirmą kartą, normalu, kad iš aparato išlaša tik keli kavos lašai. Išvirkite dar kelis puodelius kavos, kad kavos išgavimas iš suspaustos maltos kavos taptų optimalus.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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