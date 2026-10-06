Mano „Saeco“ espreso aparatas negamina kavos

Yra keletas priežasčių, dėl kurių iš „Saeco“ espreso aparato nebėga kava, net jei kavos pupelės sumalamos. Žemiau rasite keletą sprendimų, kaip galėtumėte tai išspręsti patys.
Atkreipkite dėmesį: jei naudojate aparatą pirmą kartą, normalu, kad iš aparato išlaša tik keli kavos lašai. Išvirkite dar kelis puodelius kavos, kad kavos išgavimas iš suspaustos maltos kavos taptų optimalus.
Kai aparate yra susikaupusio oro, aparatas skleidžia garsų birbimą ir vanduo netraukiamas iš vandens bakelio į aparatą. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad tai pataisytumėte: 1. IŠJUNKITE aparatą 2. Ištuštinkite vandens bakelį ir išimkite „AquaClean“ filtrą (ar bet kurį kitą vandens filtrą) 3. Į vandens bakelį pripilkite vandens ir įdėkite jį atgal į vietą 4. ĮJUNKITE aparatą. Kai aparatas kaitinamas, pasirinkite karštą vandenį ir išpilkite 2-3 puodelius karšto vandens
, jei naudojate „AquaClean“ vandens filtrą, atlikite šiuos papildomus veiksmus, kad įsitikintumėte, jog filtras yra paruoštas ir tinkamas naudoti: 1. 5 sek. purtykite „AquaClean“ vandens filtrą 2. Apverskite filtrą talpoje / inde su vandeniu ir palaikykite, kol nebekils oro burbulai 3. Įdėkite filtrą atgal į vandens bakelį ir į vandens bakelį pripilkite vandens 4. Iš naujo paleiskite aparatą, jį išjunkite ir vėl įjunkite 5. Pasirinkite karštą vandenį ir išleiskite 2–3 puodelius karšto vandens
Atkreipkite dėmesį: Jei naudojote „AquaClean“ vandens filtrą ilgiau nei 3 mėnesius, pakeiskite filtrą, nes jis gali būti užsikimšęs.
Kava iš jūsų espreso aparato gali nebėgti dėl nešvaraus ar užsikimšusio virimo elemento. Svarbu kas savaitę išplauti virimo elementą. Atlikite toliau pateiktus veiksmus arba pažiūrėkite mūsų mokomąjį vaizdo įrašą:
IŠJUNKITE aparatą ir palaukite, kol jis visiškai išsijungs ir nebeskleis jokių garsų (tai užtrunka 15–20 sek.);
Atidarykite techninės priežiūros dureles ir išimkite virimo elementą paspausdami ir palaikydami dešinėje pusėje esantį mygtuką PUSH bei patraukdami virimo elementą į save;
Kruopščiai išplaukite virimo elementą drungnu vandeniu ir palikite jį išdžiūti prieš įdėdami atgal.
Norint kruopščiai išvalyti virimo elementą, rekomenduojame naudoti „Philips“ kavos riebalų šalinimo tabletę (CA6704).
Jei kava nebėga, taip pat gali būti, kad yra užsikimšęs pylimo snapelis. Norėdami jį išvalyti galite naudoti vamzdelių valiklį arba adatą, kad pašalintumėte nešvarumus.
Kai kavai pasigaminti naudojate maltą kavą, aparatą reikia ĮJUNGTI ir paruošti naudoti prieš įpilant maltos kavos į maltos kavos skyrių.
Naudokite tik vieną pilną maltos kavos samtelį, kuris yra komplektacijoje (nekaupiną). Dėdami per didelį kiekį maltos kavos, galite perpildyti virimo elementą ir dėl to bus sustabdytas kavos virimas. Kavos milteliai bus išmesti lauk ir neišbėgs kava.
Kada paskutinį kartą iš espreso aparato šalinote kalkių nuosėdas? Visuose aparatuose yra kalkių šalinimo indikatorius; rekomenduojame iš aparato šalinti kalkes, kai tik aparatas nurodo tai daryti. Jei iš espreso aparato nepašalinsite kalkių nuosėdų, jo viduje gali kalkės ir dėl to aparatas gali sugesti.
Žr. Vartotojo instrukciją, kaip iš savo espreso aparato pašalinti nuosėdas .
Jei maltos kavos skyrius užsikimšęs, gali neišbėgti kava. Norėdami tai sutvarkyti, atlikite toliau pateiktus veiksmus arba peržiūrėkite mokomuosius filmukus:
IŠJUNKITE aparatą ir palaukite, kol jis visiškai išsijungs ir nebeskleis jokių garsų (tai užtrunka 15–20 sek.);
Atidarykite techninės priežiūros dureles ir išimkite virimo elementą paspausdami ir palaikydami dešinėje pusėje esantį mygtuką PUSH bei patraukdami virimo elementą į save;
Atidarykite maltos kavos skyriaus dangtelį ir į skyrių įkiškite šaukšto rankeną;
Judinkite rankeną aukštyn ir žemyn, kol iškris užsikimšusi malta kava.
Jei kavos pupelių ar vandens nepakanka prieš kavos virimą, virimas bus nutrauktas, o sumalta kava bus išmesta į kavos tirščių indą. Norėdami tai išspręsti, prieš pradėdami virti įsitikinkite, kad aparate yra pakankamai kavos pupelių ir vandens.
Jei šie sprendimai neišsprendžia problemos, susisiekite su mumis dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›