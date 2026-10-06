Po mano „Saeco“ espreso aparato virimo elementu yra maltos kavos
Jei „Saeco“ espreso aparato viduje arba po virimo elementu randate maltos kavos, peržiūrėkite toliau pateiktus sprendimus arba pažiūrėkite mūsų mokomąjį vaizdo įrašą.
Maltos kavos gali atsirasti po virimo elementu arba aplink jį, jei virimo elementas ir jo dalys nėra gerai sutepti. Atlikite veiksmus remdamiesi tuo, kokios virimo elemento dalys turi būti suteptos: 1. IŠJUNKITE savo espreso aparatą ir palaukite, kol jis visiškai išsijungs ir nebeskleis jokių garsų (tai užtrunka apie 15–20 sek.) 2. Išimkite virimo elementą iš aparato ir išplaukite jį tekančiu švariu, drungnu vandeniu. Leiskite jam išdžiūti 3. Užtepkite ploną tepalo sluoksnį ant virimo elemento stūmoklio 4. Užtepkite ploną tepalo sluoksnį aplink virimo elemento apačioje esantį veleną 5. Užtepkite ploną tepalo sluoksnį abiejose pusėse. Atkreipkite dėmesį: Norėdami patepti virimo elementą, naudokite „Philips“ / „Saeco“ tepalus HD5061.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›