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„Philips" pagalba

Po mano „Saeco“ espreso aparato virimo elementu yra maltos kavos

Jei „Saeco“ espreso aparato viduje arba po virimo elementu randate maltos kavos, peržiūrėkite toliau pateiktus sprendimus arba pažiūrėkite mūsų mokomąjį vaizdo įrašą.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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