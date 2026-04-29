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„Philips" pagalba

Kuo skiriasi „Philips Lumea“ priedai?

Jūsų „Lumea“ pateikiamas su įvairiais priedais, kiekvienas iš kurių skirtas naudoti konkrečioje kūno srityje. Nenaudokite priedų srityse, kurioms jie nėra skirti. Kokie priedai pateikiami su konkrečiu jūsų „Lumea“ modeliu, žr. naudotojo vadove. 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: BRI921/00, BRI947/00, BRI958/00. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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