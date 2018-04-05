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240B7QPJEB/01
Ryškūs vaizdai, efektyvus veikimas
„Philips PowerSensor“ ekranas su 85 % perdirbtų plastikų ir PVC bei BFR neturintis korpusas – jis tiesiog paruoštas veikti nekenkiant aplinkai
„B Line“
24 (24,1 in / 61,1 cm įstrižainė)
1920 x 1200 (WUXGA)
„SmartErgoBase“ yra monitoriaus pagrindas, kurį naudojant jaučiamas ergonomiškas patogumas žiūrint ir tvarkingai laikomi laidai. Pagrindą galima pakreipti, palenkti ir pasukti įvairiais kampais, kad jaustumėte didžiausią komfortą. Su reguliuojamo aukščio stovu užtikrinsite optimalų žiūrėjimo aukštį, po ilgos darbo dienos jausite mažesnę fizinę įtampą, o laidų tvarkymo sprendimas padės išvengti laidų painiavos, darbo vieta atrodys tvarkingai ir profesionaliai.
Su daugybe prijungimo galimybių, šie „Philips“ ekranai turi įvairių jungčių, tokių kaip VGA, „Display Port“, universali HDMI jungtis, kurios leidžia mėgautis didelės raiškos nesuglaudintu vaizdu ir garsu. USB jungtys užtikrina itin didelį duomenų perdavimo greitį ir didžiules prisijungimo galimybes. Nesvarbu, kokį šaltinį naudojate, galite būti tikri, kad investicijos į šį „Philips“ ekraną tikrai ilgą laiką nepraras savo vertės!
Naujieji „Philips“ ekranai gaminami su itin siauru krašteliu, todėl niekas neblaško jūsų dėmesio, o ekrano plotas išnaudojamas maksimaliai. Tai ypač patogu, kai jungiami ar išdėliojami keli ekranai, pavyzdžiui, žaidžiant žaidimus, atliekant grafinio dizaino darbus ir kitas specializuotas užduotis, nes itin siauras kraštelis sukuria įspūdį, kad naudojatės vienu dideliu ekranu.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Rysio
05/04/2018
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
hafan
30/04/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Pěkný monitor za slušnou cenu
Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).
Argumentai už
Uvedeny ve vlastní recenzi
Argumentai prieš
Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Naudojimo data 2019-12-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Naudojimo data 2019-12-30
bluecoder
14/06/2018
România
Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit
E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“